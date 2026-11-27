Yılın son faiz kararı için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Piyasaların yakından takip ettiği kritik toplantıda nasıl bir karar alınacağı merak konusu olurken, yatırımcılar ve vatandaşlar Aralık ayına ilişkin gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, 2026 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB faiz indirimi olacak mı? İşte, Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB’nin 2026 yılı resmi takviminde yer alan bilgilere göre, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı 10 Aralık 2026 Perşembe günü yapılacak. Toplantının ardından alınan faiz kararının saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

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FAİZ KARARI NE OLUR?

TCMB'den faiz indirim beklentisi terse döndü

Piyasalarda yaşanan son hareketlerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirimine yönelik daha önce dile getirilen beklentilerin tersine döndüğü görüldü. Türk varlıklarında son günlerde yaşanan hareketler faizlere yönelik beklentileri de etkiledi.

Piyasanın politika faizi açısından dikkate aldığı göstergelerden biri olan önümüzdeki iki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı arası ortalama TLREF swaplarında seviye yüzde 36'nın altından yüzde 37'lere yakınsadı.

Bu kapsamda bir başka fiyatlama göstergesi olan 1 ay sonra başlayıp 1 ay süren TL faiz swaplarında da benzer hareket görüldü. Bu göstergede de yüzde 36,67 seviyeleri kaydedildi.

Bu ortamda TLREF'ler de yüzde 37'nin üstüne çıktı. Son günlerde TCMB rezervlerinde sert bir düşüş ivmesi dikkat çekiyordu. Son 10 günde rezervlerde yaklaşık olarak 23 milyar dolarlık kayıp izlendi. Bununla birlikte risk primi göstergeleri de Nisan ayından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. 5 yıllık CDS 290 baz puan seviyesini test etti.

Borsa İstanbul'da 25 Kasım'da yüzde 3'e yakın kayıp yaşandı. Bu kayıp teminat tamamlama çağrılarının da 2,6 milyar TL ile 6 ayın zirvesine çıkardı.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 10 Aralık'ta gerçekleşecek.