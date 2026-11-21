Gerçekten özgür ve mutlu bir çocukluk yaşayan son insanların hangi yıllarda doğduğunu hiç düşündünüz mü? Çocuk gelişimi araştırmalarıyla tanınan psikolog Peter Gray, 1960 ve 1970 yılları arasında doğanlar için çarpıcı bir tespitte bulunarak bu kuşağın bağımsızlık ve özerklikle dolu gerçek bir çocukluk deneyimleyen son nesil olduğunu ortaya koyuyor.

BEYNİMİZ KÖTÜ ANILARI SİLİP GEÇMİŞİ GÜZELLEŞTİRİYOR

Çoğu insan geriye dönüp baktığında parkta geçen akşamüstleri, saklambaç oyunlarını, sahil tatillerini veya okul teneffüslerini hatırlayarak mutlu bir çocukluk geçirdiğini düşünür. İnsan beyni hayatta kalma mekanizmasının bir parçası olarak ruh sağlığını korumak için olumsuz anıların bir kısmını silmeye ve daha nazik bir geçmiş hikayesi kurmaya eğilimlidir.

Ancak her çocukluk bugün hayal edildiği kadar kusursuz geçmedi. Küçükken baş edilemeyen zorlu ya da travmatik deneyimler seçici hafızanın arkasına gizlenerek yetişkinlikte taşınan görünmez birer yüke dönüştü.

Tam da bu noktada Peter Gray, hafızanın yanılsamalarından bağımsız olarak 1960 ve 1970 yılları arasında doğanlar tarafından yaşanan çocukluğun, günümüzde artık çok nadir rastlanan bir özgürlük barındırdığına dikkat çekiyor.

EKRANLAR YOKTU AMA SOKAKTA SINIRSIZ ÖZGÜRLÜK VARDI

1960'lı ve 1970'li yıllarda dünyaya gelen kuşak, cep telefonlarının, sosyal medyanın ve her an ulaşılabilen hazır eğlencenin olmadığı bambaşka bir düzende büyüdü. Çocuklar günün büyük bölümünü evin dışında, yetişkinlerin sürekli gözetimi olmadan sokakta oynayarak, çevreyi keşfederek ve yaşıtlarıyla yaşadıkları anlaşmazlıkları kendi başlarına çözerek geçiriyordu.

Oyun psikolojisi alanında uzmanlaşan Peter Gray, yetişkinler tarafından organize edilmeyen ve yönlendirilmeyen bu serbest oyunun duygusal gelişimde hayati bir rol oynadığını savunuyor.

Hangi oyunu oynayacağına ve arkadaşlarıyla yaşadığı bir tartışmayı nasıl çözeceğine kendisi karar veren çocuk, yetişkinlik hayatında ihtiyaç duyacağı öz güveni, bağımsızlığı ve hayal kırıklığına karşı tahammül gücünü doğal yoldan kazanıyordu.

CAN SIKINTISI YARATICILIĞI TETİKLEYEN EN BÜYÜK GÜÇTÜ

O dönemdeki çocukluk ile günümüz arasındaki en keskin farklardan biri de can sıkıntısıyla kurulan ilişkiydi. TikTok, Instagram, video oyunları ya da dikkati saatlerce esir alan ekranlar olmadığı için çocuklar anlık eğlenceden uzak uzun saatler geçiriyordu.

Bu boşluk çocukları üretmeye mecbur bırakıyordu. Yeni oyunlar icat etmek, sığınaklar inşa etmek ve hikayeler kurgulamak günlük hayatın doğal bir parçasıydı.

Uzmanlara göre bu anlar sabrı, yaratıcılığı ve sürekli bir uyarana ihtiyaç duymadan kendi kendisiyle kalabilme becerisini geliştirirken, günümüzde her içeriğe anında ulaşan çocuklar bekleme ve boşluk anlarına tahammül etmekte zorlanıyor.

KÜÇÜK SORUMLULUKLAR KARAKTERİ ŞEKİLLENDİRDİ

1960 ve 1970 yılları arasında doğanlar için günlük ev işlerine katılmak, küçük kardeşlere göz kulak olmak ve mahallede ayak işlerine koşmak sıradan birer görevdi.

Basit görünen bu eylemler, çocuklara aldıkları kararların bir sonucu olduğunu ve yaşadıkları çevreye katkı sunabileceklerini öğretiyordu.

Psikologların içsel kontrol odağı olarak adlandırdığı bu kazanım, kişinin kendi eylemleriyle çevresini etkileyebileceği hissini güçlendirerek zorluklarla başa çıkma kapasitesini artırdı.

SORUNLARDAN EKRAN ARKASINA SAKLANARAK KAÇILAMIYORDU

Sosyal ilişkiler ve kriz yönetimi tamamen yüz yüze yürütülüyordu. Okulda yaşanan bir tartışma, ertesi gün aynı kişiyle yeniden karşılaşmayı, uzlaşmayı, özür dilemeyi ya da birlikte yaşamayı öğrenmeyi zorunlu kılıyordu. Mesajlaşma uygulamaları olmadığı için ekran arkasına saklanarak ortadan kaybolmak imkansızdı.

1960 ve 1970 yılları arasında doğanlar maddi yetersizliklerden ailevi sorunlara kadar pek çok zorluk yaşasa da gözetimsiz oynamak, teknolojisiz sıkılmak, uzun mesafeler yürümek ve rahatsız edici durumlarla yüz yüze gelmek onları duygusal açıdan hayata karşı dirençli kılan en temel miras oldu.