Rüyada siyah zeytin görmek, zeytinin nerede durduğuna, ne büyüklükte olduğuna ve rüya sahibinin onunla ne yaptığına göre farklı yorumlanır. Tabakta duran, iri taneli ya da yalnız çekirdeği kalmış siyah zeytin kendi tabirini taşır. Siyah zeytini yemek, toplamak ve özellikle ağacın dalından koparmak da ayrı ayrı yorumlanır. Ham ya da yere dökülmüş siyah zeytin ise öteki rüyalardan farklı bir yöne çekilir.

Rüyada siyah zeytin görmek

Rüyada siyah zeytin görmek, rüya sahibine ömür boyu sağlık, huzur, kısmet ve mutluluk getireceğine yorulur. Siyah zeytin bereketin ve bolluğun alametidir. Sıkıntıların geride kalacağına, işlerin yoluna gireceğine ve kazancın artacağına delalet eder. Rüyada siyah zeytin, rüya sahibinin darlık çekmeden rahat bir hayat süreceğine işarettir. Duaların kabul olacağına, uzun süren anlaşmazlıkların son bulacağına da yorulur.

Rüyada siyah zeytin satın almak maddi sıkıntıların biteceğine ve borçların ödeneceğine işaret eder. İşlerden kazanç elde edileceğine de delalet eder. Birine siyah zeytin vermek ya da ikram etmek, hayır işlerine yönelmeye ve muhtaçlara yardım etmeye yorulur. Siyah zeytin ağacı görmek kısmetli bir döneme girileceğine, işlerin düzene gireceğine ve evlilik kısmetinin açılacağına alamettir.

Ham siyah zeytin görmek ise yaygın yoruma göre olumsuz sayılır. Borca girmeye ve istenmeyen şiddet olaylarıyla karşılaşmaya işaret eder. Bazı tabirciler aynı rüyayı yeni işlere girişmeye ve sıkıntılı günlerin geçmesine yorar. Siyah zeytin dökmek kayba, hayal kırıklığına ve anlaşmazlığa delalet eden olumsuz bir rüyadır.

Rüyada tabakta siyah zeytin görmek

Rüyada tabakta siyah zeytin görmek, ticarette büyük itibar kazanılacağına ve herkesin hayır duasının alınacağına işaret eder. Malvarlığının artacağına, kazancın eksilmeyeceğine de yorulur. Tabak dolusu siyah zeytin görmek hastalığın şifa bulmasına, gelirin ve rütbenin yükselmesine delalet eder. Sofrada siyah zeytin yemek ise sorunların çabuk çözüleceğine ve bolluk içinde yaşanacağına alamettir.

Rüyada iri siyah zeytin görmek

Gelirin bir anda katlanarak artacağına delalet eden rüyalardan biri de rüyada iri siyah zeytin görmektir. Tanenin iriliği, işlerin birden açılacağına işaret eder. Güçlüklerin tek tek aşılacağına, sıkıntılı zamanlarda insanlardan yardım görüleceğine de yorulur. Hayırlı çalışmalarla büyük başarılar elde edilmesi de bu rüyanın müjdesidir.

Rüyada siyah zeytin çekirdeği görmek

Rüyada siyah zeytin çekirdeği görmek kısmetin ve şansın açılmasına yorulur. Rüya sahibinin önündeki engellerin kalkacağına, onun iyi insanlarla karşılaşacağına delalet eder. Bu rüya bir yorumda sağlık sorunlarının sona ermesine yorulur. Bir başka yorumda ise aşk hayatında olumlu gelişmelere ve yakın bir evliliğe işarettir.

Rüyada siyah zeytin yemek

Rüyada siyah zeytin yemek çok kısmetli bir dönemin müjdesidir. Rüya sahibinin doğru ve önemli kararlar alacağına, bolluk bereket içinde mutlu yaşayacağına delalet eder. Rüyada siyah zeytin yediğini görmek de isabetli kararlara ve bereketli bir hayata yorulur.

Bazı tabirlerde siyah zeytin yemek ev ya da mal sahibi olmaya yorulur. Dileklerin kolayca gerçekleşeceğine de işaret eder. Komşusunun eksiğini kendi malından vererek gidereceği de bu rüyanın yorumları arasındadır.

Rüyada siyah zeytin toplamak

Rüyada siyah zeytin toplamak, gösterilen emeğin karşılığının alınacağına işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde saygınlık ve itibar kazanacağına delalet eder. Bu rüya büyük bir rızka da yorulur. Makam sahibi biriyle tanışıp ondan destek görmeye alamettir. Sorunların ortadan kalkacağına ve bir beladan kurtulunacağına işaret eder. Kişinin kendi işinin başına geçeceğine de delalet eder.

Rüyada ağaçtan siyah zeytin toplamak

Rüyada ağaçtan siyah zeytin toplamak, kötülük yapmak isteyenlerin yenilgiye uğrayacağına delalet eder. Aileyle ilgili sevindirici bir haber alınacağına da alamettir. Siyah zeytini dalından koparmak zenginliğe ve bolluğa yorulur. Bu rüya, maddi bir ferahlık sayesinde rüya sahibinin kendine itimadının geri geleceğine işaret eder. Kişinin eline geçecek kazançla hayatta önemli bir başarı elde etmesi ve birikim yapılacak kadar para kazanması da bu rüyanın yorumları arasındadır.