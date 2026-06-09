CHP'de Grup Toplantısını kim yapacak? CHP'de Kurultay olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rodriguez'i kabul etti. İran operasyonu durdurdu. Avrupa'dan Putin'e 5 maddelik çağrı. Can Polat'ın katil zanlısının emniyet ifadesi ortaya çıktı. Ermenistan'da Paşinyan zafer ilan etti. Savaşlar sektörü nasıl et... Daha Fazla Göster

CHP'de Grup Toplantısını kim yapacak? CHP'de Kurultay olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rodriguez'i kabul etti. İran operasyonu durdurdu. Avrupa'dan Putin'e 5 maddelik çağrı. Can Polat'ın katil zanlısının emniyet ifadesi ortaya çıktı. Ermenistan'da Paşinyan zafer ilan etti. Savaşlar sektörü nasıl etkiliyor? Bilet fiyatları nasıl seyredecek? Havacılıkta artan maliyetlr sektörü zora mı soktu? Yakıt krizi bilet fiyatını nasıl vurdu? Küresel - Bölgesel krizler havacılık sektörüne nasıl yansıdı? Ana Haber Bülteni'ni Esra Toptaş sundu. Daha Az Göster