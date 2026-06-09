9 Haziran Salı Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
Süper Loto heyecanı 9 Haziran Salı akşamı gerçekleştirilen çekilişle devam ediyor. Büyük ikramiye hayali kuranlar, çekilişin ardından kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi her hafta olduğu gibi yoğun ilgi gördü. Özellikle son çekilişlerde büyük ikramiyenin devretmesi nedeniyle heyecan daha da arttı. Şans oyunu tutkunları "9 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Çekiliş sonuçlarının ardından bilet sorgulama işlemleri de hız kazandı. İşte 9 Haziran 2026 Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...
Süper Loto çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında gerçekleştiriliyor ve sonuçlar Milli Piyango Online platformu üzerinden duyuruluyor. Şansoyunuseverler çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından biletlerini kontrol etmeye başladı. Sonuçlar ve ikramiye dağılımı resmi kanallar üzerinden yayımlanıyor. Bilet sahipleri kazanç durumlarını internet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. İşte Süper Loto sonuçlarıyla ilgili merak edilenler.
9 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI:
10 - 11 - 35 - 38 - 41 - 57
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.