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        Haberler Bilgi Uykusuzluğa son: Geceleri gözünüz kapanmıyor mu? Yatmadan önce 2 tane yiyen sabaha kadar deliksiz uyuyor!

        Uykusuzluğa son: Geceleri gözünüz kapanmıyor mu? Yatmadan önce 2 tane yiyen sabaha kadar deliksiz uyuyor!

        Gece yatağa girdiği halde uykuya dalmakta zorlananlar ve uykusu sürekli bölünenler için bilim dünyasından dikkat çekici bir çözüm önerisi geldi. Dört hafta boyunca yatmadan önce iki kivi tüketen katılımcıların uyku kalitesinde ve sürelerinde kaydedilen büyük değişim, gözleri sabaha kadar açık kalanların imdadına yetişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 13:23 Güncelleme:
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        Uykusuzluğa son: Geceleri gözünüz kapanmıyor mu? Yatmadan önce 2 tane yiyen sabaha kadar deliksiz uyuyor!

        Akşam saatleri geldiğinde gözleri bir türlü kapanmayan, gece boyunca sık sık uyanan ve sabah yorgun uyanan kişiler için doğal beslenme alışkanlıkları araştırılmaya devam ediyor. Bilim insanlarının gerçekleştirdiği son çalışma, yatmadan yaklaşık bir saat önce tüketilen iki adet kivinin uyku düzeni üzerinde devrim niteliğinde etkiler yaratabileceğini ortaya koydu. Dört hafta süren bu çarpıcı araştırma, kivinin uyku kalitesini artırmadaki gizli gücünü gözler önüne serdi.

        YATMADAN ÖNCE İKİ KİVİ TÜKETTİLER

        Araştırmada, kendi bildirimlerine göre uyku sorunları yaşayan 20-55 yaş arasındaki 24 yetişkin yer aldı. Katılımcılar dört hafta boyunca her gece yatmadan yaklaşık bir saat önce iki kivi tüketti.

        Bilim insanları, katılımcıların uyku durumlarını uyku günlükleri, anketler ve hareketleri takip eden cihazlar aracılığıyla değerlendirdi. Araştırmada uykuya dalma süresi, gece uyanık geçirilen zaman, toplam uyku süresi ve uyku verimliliği gibi ölçütler incelendi.

        UYKUYA DALMA SÜRESİNDE YÜZDE 35,4'LÜK DEĞİŞİM

        Dört haftanın sonunda katılımcıların uykuya dalma süresinde yüzde 35,4, uyku sırasında uyanık geçirilen sürede ise yüzde 28,9 azalma kaydedildi.

        Araştırmada toplam uyku süresinin yüzde 13,4, uyku verimliliğinin ise yüzde 5,41 arttığı bildirildi. Katılımcıların uyku kalitesine ilişkin öznel değerlendirmelerinde de iyileşme görüldü.

        KİVİNİN UYKU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDEN ARAŞTIRILIYOR?

        Kivi, serotonin ve antioksidan bileşenler içeren bir meyve olarak dikkat çekiyor. Araştırmacılar, bu bileşenlerin uyku düzeniyle ilişkili olabileceğini değerlendiriyor.

        Ancak kivinin uyku üzerindeki etkisini açıklayan mekanizmaların kesin olarak ortaya konulması için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.

        HER GECE KİVİ YEMEK UYKU SORUNUNU ÇÖZER Mİ?

        Araştırmanın sonuçları dikkat çekici olsa da bazı sınırlılıkları bulunuyor. Çalışmaya yalnızca 24 kişinin katılması ve karşılaştırma için ayrı bir kontrol grubunun bulunmaması, sonuçların genellenmesini zorlaştırıyor.

        Bu nedenle yatmadan önce iki kivi tüketmenin herkeste uyku sorunlarını çözeceğini söylemek mümkün değil. Araştırma, kivi tüketimi ile uyku kalitesindeki değişimler arasında olası bir bağlantıya işaret ediyor.

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        #KİVİ
        #uyku
        #uykusuzluk
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