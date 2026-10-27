Uzmanlar uyardı: Tavuğu sakın yıkamayın!

Tavuk pişirmeden önce yıkanmalı mı, yoksa doğrudan tencereye veya tavaya mı alınmalı? Birçok evde uygulanan bu yöntem, gıda güvenliği açısından önemli bir tartışma konusu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA), çiğ tavuğun yıkanmasının gerekli olmadığını, üstelik mutfaktaki diğer yiyecekler için de risk oluşturabileceğini açıklıyor. Uzmanlara göre tavuğu güvenli hale getirmenin yolu sudan geçirmek değil, doğru sıcaklıkta pişirmekten geçiyor.

TAVUĞU YIKAMAK NEDEN TEHLİKELİ?

Çiğ tavuk, Salmonella ve Campylobacter gibi gıda zehirlenmesine yol açabilen bakteriler taşıyabiliyor. Ancak tavuğun musluk altında yıkanması, bu bakterilerin tamamen temizlenmesini sağlamıyor.

Aksine, yıkama sırasında sıçrayan su damlacıkları bakterileri lavaboya, mutfak tezgahına, kullanılan eşyalara ve çevredeki yiyeceklere taşıyabiliyor. Uzmanlar bu durumu çapraz bulaşma olarak tanımlıyor.

HER 7 KİŞİDEN BİRİNİN LAVABOSUNDA BAKTERİ KALDI

ABD Tarım Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen araştırmada dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı.

Çiğ tavuğu yıkadıktan sonra lavabosunu temizleyen her 7 kişiden yaklaşık 1'inin lavabosunda bakterilerin kalmaya devam ettiği belirlendi.

CDC, bu bulgunun tavuğu yıkadıktan sonra yapılan temizliğin bile bakterileri her zaman ortadan kaldıramadığını gösterdiğini vurguluyor.

LİMON VE SİRKEYLE YIKAMAK İŞE YARIYOR MU?

Bazı kişiler çiğ tavuğu temizlemek için yalnızca su değil, limon, sirke veya tuzlu su da kullanıyor.

Ancak USDA, bu yöntemlerin çiğ tavuğu güvenli hale getirmek için gerekli olmadığını belirtiyor. Limonlu, sirkeli veya tuzlu suyla yapılan işlemler, uygun sıcaklıkta pişirmenin yerini tutmuyor.

Üstelik bu işlemler sırasında da bakterilerin mutfaktaki diğer yüzeylere taşınma riski bulunuyor.

TAVUKTAN BULAŞAN BAKTERİLER HASTALIĞA YOL AÇABİLİYOR

CDC verilerine göre ABD'de her yıl yaklaşık 1 milyon kişi, bakteri bulaşmış kümes hayvanlarının tüketimi nedeniyle hastalanıyor.

Kurumun paylaştığı verilere göre marketlerde satılan her 25 tavuk paketinden yaklaşık 1'inde Salmonella bakterisi bulunuyor.

Bu veriler ABD'ye ait olsa da çiğ tavukların güvenli hazırlanmasının önemini ortaya koyuyor.

TAVUK PİŞİRİLİRKEN KAÇ DERECEYE ULAŞMALI?

Uzmanlara göre çiğ tavuktaki zararlı bakterilere karşı en etkili önlem, etin yeterli sıcaklıkta pişirilmesi.

CDC, tavuk etinin iç sıcaklığının en az 74 dereceye ulaşmasını öneriyor. Bu sıcaklığın kontrol edilmesi için gıda termometresi kullanılması gerekiyor.

Tavuğun yalnızca dış görünüşüne veya rengine bakmak, tamamen piştiğini anlamak için güvenilir bir yöntem olarak kabul edilmiyor.

TAVUK HAZIRLARKEN BU HATALARI YAPMAYIN

CDC, mutfakta çapraz bulaşmayı önlemek için çiğ tavukla temas eden kesme tahtalarının, bıçakların ve diğer mutfak gereçlerinin sıcak sabunlu suyla temizlenmesini öneriyor.

Ayrıca çiğ tavuk için kullanılan kesme tahtasının sebze, meyve ve pişmiş yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılmaması gerekiyor.

Tavuğa dokunmadan önce ve dokunduktan sonra ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanması da öneriler arasında yer alıyor.

ÇİĞ TAVUK BUZDOLABINDA NEREDE SAKLANMALI?

Tavuk etinin saklanma şekli de en az hazırlanması kadar önem taşıyor.

CDC, çiğ tavuğun suyunun diğer yiyeceklere bulaşmasını önlemek için kapalı bir kap içerisinde, buzdolabının alt rafında muhafaza edilmesini tavsiye ediyor.

Özellikle doğrudan tüketilecek salata, meyve ve pişmiş yemeklerin çiğ tavukla temas etmemesine dikkat edilmesi gerekiyor.

UZMANLARIN ÖNERİSİ NET: YIKAMADAN PİŞİRİN

ABD Tarım Bakanlığı, çiğ tavuk ve diğer kümes hayvanlarının pişirilmeden önce yıkanmasını önermiyor.

Uzmanlara göre güvenli hazırlık için çiğ tavuğun diğer yiyeceklerden ayrı tutulması, mutfak yüzeylerinin temizlenmesi ve etin yeterli iç sıcaklığa ulaşana kadar pişirilmesi gerekiyor.

Kısacası, tavuğu daha temiz hale getirdiği düşünülerek yapılan yıkama işlemi, bakterilerin mutfak içerisinde yayılmasına neden olabiliyor.