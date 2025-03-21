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        Haberler Gündem Bilgisayar kasasından 1 kilogram uyuşturucu çıktı - Güncel haberler

        Bilgisayar kasasından 1 kilogram uyuşturucu çıktı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kargoya verilen bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 kilogram skunk ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 23:24 Güncelleme: 21.03.2025 - 23:24
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        Bilgisayar kasasından uyuşturucu çıktı
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        Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesine kargoyla gönderilen bilgisayar kasası içinde uyuşturucu gizlendiği bilgisine ulaştı.

        Kargo firmasında A.G. ile M.A. adına gelen bilgisayar kasasını inceleyen polis, 1 kilo skunk ele geçirdi. A.G. ve M.A.'yı gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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