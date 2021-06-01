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Bilim insanları, hızlı Covid-19 testinin iç mekanlarda etkinliğini kanıtladı

İspanyol bilim insanları, iç mekanda yapılan kitlesel konserde Covid-19 tespiti için kullanılan aynı gün sonuç veren hızlı antijen testlerinin (Ag-RDT) etkinliğini araştıran klinik çalışma yayınladı. Klinik düzeyde bir ilk olan çalışmanın sonucuna göre; hızlı Covid-19 testi negatif olan ve çalışmaya katılan 465 kişi, sosyal mesafe olmamasına rağmen konser sonrasında Covid-19’a yakalanmadı

Bilim insanları, hızlı Covid-19 testinin iç mekanlarda etkinliğini kanıtladı
Bilim insanları, hızlı Covid-19 testinin iç mekanlarda etkinliğini kanıtladı
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DHA

Barcelona kentinde 12 Aralık 2020’de Sala Apolo konser merkezinde Covid-19 bulaş riskini değerlendirmek amacıyla yapılan ve binlerce kişinin katıldığı konser sırasında ayrı bir klinik çalışma yapıldı. Lancet tıp dergisinde yayınlanan bilimsel çalışmayla; aynı gün sonuç veren hızlı antijen testleri, maske ve aktif havalandırma sistemiyle kombine edildiğinde kapalı mekanlarda yapılacak toplu etkinliklerin güvenli olduğu tespit edildi.

SONUÇ 15 DAKİKA SONRA KATILIMCILARA İLETİLDİ

İspanyol bilim insanları, deney grubunda yer alan 18 ila 59 yaş aralığındaki 465 kişiye konsere girmeden sabah saatlerinde Ag-RDT testi uyguladı. Katılımcılar, akıllı telefonlarına test sonucu ve temas izleme için radar uygulama olmak üzere iki uygulama yükledi. Sonuç, her katılımcının telefonuna 15 dakika sonra bildirim olarak geldi.

ÇAPRAZ KONTROL İÇİN PCR TESTİ VE HÜCRE KÜLTÜRÜ ANALİZİ YAPILDI

Konser girişinde N95 maskesi alan tüm katılımcıların konser salonu girişinde alın vücut ısısı ölçüldü. Katılımcıların, maskelerini çıkartmamaları şartıyla 900 kişi kapasiteli konser salonunda isteğe bağlı olarak fiziksel mesafe bırakmadan şarkı söylemelerine ve dans etmelerine izin verildi. İç mekan sıcaklığı ve karbon dioksit ölçümleri düzenli olarak ölçüldü. Bu kişilerden alınan örnekler, ayrıca çapraz kontrol için PCR testlerine ve hücre kültürü analizine tabi tutuldu. Hızlı antijen testi negatif veren kontrol ve deney grubundan sadece birer kişinin PCR testinin pozitif çıktığı ve iki grubun tamamının hücre kültürü analizinin, hızlı test gibi negatif sonuç verdiği tespit edildi.

İÇ MEKANDA TOPLU ETKİNLİKLERİN GÜVENLİĞİNE DAİR ÖN KANIT SAĞLANDI

İspanyol bilim insanları çalışmayla, kapsamlı bir önleyici müdahale altında bir Covid-19 salgını sırasında iç mekanda toplu etkinliklerin güvenliğine dair ön kanıt sağladıklarını ifade etti. Elde edilen etkinliği ölçülen hızlı test verilerinin; Covid-19 sırasında askıya alınan kültürel faaliyetlerin yeniden başlatılmasına yardımcı olacağı belirtildi. Ag-RDT'lerin temel avantajları arasında düşük fiyat, yüksek teknoloji laboratuvar sevkine ihtiyaç olmaması ve kısa süre içinde sonuç sağlamasının yer aldığı açıklandı. Bilim insanları klinik çalışma sonucunda Ag-RDT'lerin diğer Covid-19 testlerinden genel olarak daha düşük hassasiyete sahip olmasına rağmen, artan sayıda kanıt, virüsü potansiyel olarak bulaştırabilecek kişileri tanımlamak için uygun olduklarını gösterdiğini belirtti.

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