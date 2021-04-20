Bilim Kurulu toplantısı için arayışlar başladı. Son açıklanan kararlara göre Ramazan ayında hafta sonları tüm yurtta sokağa çıkma yasağı olacak, restoranlar ve kafeler bir ay boyunca sadece paket servis yapabilecek. Peki tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Topalntısı'nın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Bilim Kurulu'nun yeni tedbir kararlarının ardından 2 hafta sonra toplanması yani önümüzdeki hafta 26 Nisan Pazartesi toplanması bekleniyor.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca "Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu.