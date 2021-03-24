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HaberlerGündemBilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bilim Kurulu toplanacak mı? Kısıtlamalar geri gelecek mi
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bilim Kurulu toplanacak mı? Kısıtlamalar geri gelecek mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle belirli aralıklarla gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantıları, hakkında en çok arama yapılan konular arasında yer alıyor. Peki vaka sayısının arttığı yurt genelinde yeni Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bilim Kurulu toplanacak mı? Kısıtlamalar geri gelecek mi

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu bu hafta toplanacak mı? Korona virüsü vaka sayılarında yaşanan artış sonrası yeni tedbirlerin önerilip önerilmeyeceği merak edilip araştırılıyor. Yeni tedbirlerle ilgili detayları merak edenler için "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?" sorusunun cevabıyla ilgili detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısı son olarak 10 Mart'ta yapıldı. Yeni toplantının ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla Bilim Kurulu yeni toplantısının en zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Bilim Kurulu toplantısının tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en yüksek ile en düşük vaka oranına sahip illeri paylaştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur" diyerek, "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" uyarısında bulundu.

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