İlk olarak 1920'lerde İngiliz Arthur Eddington, 'Yıldızların İç Yapısı' adlı çalışması ile tüm dünyanın merak ettiği sürecin adımları atıldı. Dünyanın uçsuz bucaksız enerji üretimi için merakı ve deneyleri de böylelikle başladı...

O zamandan beri, büyük ölçüde devletler tarafından finanse edilen laboratuvarlarda birçok deney gerçekleştirildi. Ancak kimi zaman ilerleme yavaşladı, kimi zaman başarısız çalışmalar oldu ve hiçbiri tam olarak tam bir enerji kazanımını elde edemedi. Ta ki geçen haftaya kadar…

Bilim insanlarının füzyon teknolojisinde çığır açtığına dair bu hafta çıkan haberler, neredeyse sınırsız, emisyonsuz bir enerji geleceğine giden yolda bir kilometre taşı olarak karşılandı.

Nükleer füzyon dünyada tekrarlanabilirse, dünyanın enerji talebini karşılamak için neredeyse sınırsız temiz, güvenli ve uygun fiyatlı enerji sağlayabilir. Hatta belki de gelecekte, bu yazıyı füzyon gücüyle şarj edilmiş bir laptoptan dahi okuyor olabilirsiniz.

Peki füzyon enerji tam olarak ne ve aranan ‘dönüşüm’ bu kadar erken gelebilir mi?

Kısaca yanıt vermek gerekirse; eğer fosil yakıtların yakıldığı günlerin yakında sona ereceği ve dünyanın bu yüzyılda ısınmayı sınırlama hedefine daha kolay ulaşmasını sağlayacağı anlamına geldiğini düşünüyorsanız, hayal kırıklığına uğramanız mümkün.

Ancak ABD Enerji Bakanı Jennifer M. Granholm Salı günü düzenlediği basın toplantısında, California'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki başarının "tarih kitaplarına geçeceğini" söyledi.

Ulusal Ateşleme Tesisi'ndeki bilim insanlarının füzyon ateşlemesini başardığını belirten Granholm, bunun füzyon reaksiyonlarından süreci başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji yarattığını aktardı.

Granholm’ın da vurguladığı gibi bu dünyanın herhangi bir ülkesinde ilk kez denendi ve büyük bir gelişme. Ancak insanlık için büyük bir ilerleme kaydedilmiş olsa da, temel bazı engeller bulunuyor… Bu yapılamaz demek değil, sadece biraz fazlasıyla zaman alacak demek…

Ancak pek çok özel şirket son yıllarda bu konuda yatırımlarını fazlasıyla artıyor ve bahsedildiği gibi hiç de uzak bir geleceği vurgulamıyor…