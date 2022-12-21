Füzyon enerjisi iklim değişikliğine çözüm olur mu?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre ABD'de son yılların en önemli buluşu açıklandı: Füzyon enerjisi iklim değişikliğine çözüm olur mu?
ABONE OL

Füzyon enerjisi iklim değişikliğine çözüm olur mu?

ABD'de geçtiğimiz hafta son yılların en önemli buluşu açıklandı: Füzyon Enerjisi... Şimdilik emekleme aşamasında olan füzyon teknolojisi belki de geleceğin enerji kaynağı olabilecek güçte... Peki küresel ısınma tehlikesi devam ederken, füzyon enerjisi bir çözüm olabilir mi?

ABD'de son yılların en önemli buluşu açıklandı: Füzyon enerjisi iklim değişikliğine çözüm olur mu?

Geleceğe Dönüş (Back to the Future) filminde Dr. Emmit Brown, 26 Ekim 1985 tarihinde gelecekten Marty ve Jennifer'ı 21 Ekim 2015 yılına götürmek için geldiğinde, Delorean'a yakıt olarak çöp atıklarını dolduruyor. Bu sırada ise Delorean'ın üzerindeki yazı ekrana geliyor: "Mr. Fusion". Şimdi de filmdeki tarihten 7 yıl sonra, füzyon enerjisi tekrar hayatımıza giriyor.

California'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen deneyde, füzyon reaksiyonlarından süreci başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji ortaya çıkarıldı. Söz konusu deney dünyanın herhangi bir yerindeki laboratuvarında ilk kez yapılırken, keşif dünyaya "çığır açıcı" olarak aktarıldı.

Henüz emekleme aşamasında olan büyük başarı, kullanılabilir hale geldiğinde, küresel sıcaklığı yükseltmeden, iklim değişikliğini kötüleştirmeden insanlığın enerji ihtiyacını karşılamak için neredeyse sınırsız karbonsuz enerji üretebilir.

NE KADAR YAKIN NE KADAR UZAK...

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; füzyon enerjisinin kullanıma sunulması için daha uzun yıllar gerek. Dolayısıyla fosil yakıtların kullanımını bitirmek, küresel ısınmayı sona erdirmek sanılandan daha uzak.

Geçtiğimiz günlerde Habertürk'te İrem Kuşoğlu'nun "Güneş'i Dünya'da 'oluşturmak' ne kadar mümkün ve ne kadar yakın?" diye sorduğu haberinde, füzyon başarısını ilk duyuran ve Financial Times’a konuşan Breakthrough Energy Ventures şirketinden Philippe Larochelle sürece dair umudunu bu sözlerle gözler önüne serdi:

"Önümüzdeki 10 veya 20 yıl içinde, ilk ticari füzyon reaktörünü inşa edeceğiz ve ardından insanlar önümüzdeki onlarca yılı daha iyi füzyon reaktörleri inşa etmek için harcayacaklar çünkü füzyon gerçekten inanılmaz bir enerji kaynağı. Yakıt sonsuz, karbonsuz ve son derece ucuz. Onu herhangi bir yerde inşa edebilir ve sınırsızca ölçeklendirebilirsiniz…”

KAR ZARAR İLİŞKİSİ

Füzyon enerjisini elde etmek için 192 lazer ışını yaklaşık 1 santimetre büyüklüğündeki, içinde donmuş hidrojen atomunun bulunduğu altın bir silindire senkronize ateş ediyor. Saniyeler içerisinde hidrojenin sıcaklığı güneşin çekirdeğini (15,6 milyon derece) aşarken 2,05 megajullük (Yaklaşık 0,5 kWh) enerji 3,14 megajule (Yaklaşık 0,8 kWh) ulaşıyor. Bu da yaklaşık bir ampulü 8 saat yakmaya yetecek kadar bir enerjiye eşit. Ancak bu deneyi gerçekleştirmek için de 300 megajul enerjiye (bir evin 3 günlük sarfiyatı) ihtiyaç duyuluyor.

192 lazer ışını tek bir noktaya hedeflemek için büyük bir santrale ihtiyaç varken nokta kadar güneş parçacığı oluşturmanın bedeli şimdiye kadar milyarlarca dolar oldu. Bu enerjinin kullanılabilir olması için daha fazla kaynak lazım.

DÜNYA ISINIRKEN ÇÖZÜM OLABİLECEK Mİ?

Paris İklim Anlaşması, temiz enerjiye geçişte tüm dünyaya yol göstermek üzere 2016 yılında imzalanan ilk çok uluslu anlaşma özelliğini taşıyor. Anlaşma; küresel ısınmayı 1.5 derece ile sınırlamayı amaçlarken, emisyonu da sıfırlamayı hedefliyor.

Araştırmacılar, füzyon enerjisinin "bir gün" sera gazı emisyonu olmadan temiz, güvenli elektrik sağlayabileceğini söylüyor. Cambridge Üniversitesi'nde nükleer mühendis olan ve füzyon gücünün ekonomik analizini yapan Tony Roulstone, daha büyük bir atılım olmadıkça, füzyonun 2060'lar veya 2070'lerden önce enerji üretiminde önemli bir rol oynamasının pek olası olmadığını söylüyor.

Teksas Teknoloji Üniversitesi'nden iklim bilimci Katharine Hayhoe, "2030 yılına kadar elektrik sektörünün yüzde 80'ini karbondan arındırmak için ihtiyacımız olan teknolojilere zaten sahibiz" diyor.

New York Times'ta yayınlanan makaleye göre ise bazı uzmanlar füzyon enerjisinin bu amaca ulaşmakta yardımcı olamayacağı görüşünde. Dolayısıyla iklim bilimciler güneş ve rüzgar enerjisinden daha fazla enerji elde etme amacını taşıyor.

AMPÜL BİLE 100 YIL SÜRDÜ...

Ampulü 1817'de Humphry Davy keşfetse de 1880'de Thomas Edison'un uzun süreli kullanılabilir ampulüne kadar geliştirme çalışmaları devam etmişti. Ampulün geniş alanda kullanımı ise 1900'lü yılları bulmuştu.

Neredeyse 100 yıllık bir dönem... Belki de füzyon enerjisi için böylesi bir zamana ihtiyaç varken, iklim değişikliği ve çevre için yok.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 21 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
GÜNDEM AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
DİKKAT! Son dakika haberi: Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı
GÜNDEM Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı
Bursa'da metruk binada yangın çıktı, 1 kişi kurtarıldı
GÜNDEM Bursa'da metruk binada yangın çıktı, 1 kişi ...
Sakarya'da iki TIR çarpıştı: 1 ölü
GÜNDEM Sakarya'da iki TIR çarpıştı: 1 ölü
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kadıköy'de direğe çarpan otomobil alev alev yandı
GÜNDEM Kadıköy'de direğe çarpan otomobil alev alev yandı
Rasyonel Sayılarda Üslü İfadeler, Örnekleri ve Konu Anlatımı: Rasyonel Sayıların Üssü Nasıl Alınır?
GÜNDEM Rasyonel sayıların üssü nasıl alınır?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit ailesini ziyaret etti
GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu, şehit ailesini ziyaret etti
Piramitin Hacmi Nasıl Bulunur ve Formülü Nedir? Piramitin Hacmi Nasıl Hesaplanır?
GÜNDEM Piramitin hacmi nasıl hesaplanır?
Küpün Hacmi Nasıl Bulunur, Formülü Nedir? Küpün Hacmi Nasıl Hesaplanır?
GÜNDEM Küpün hacmi nasıl hesaplanır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.