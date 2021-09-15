Dünyanın en büyük yazılım geliştiricisi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in pandemi uyarısı sosyal medyada gündem oldu. Covid-19 virüsü dünyayı etkisi altına almadan önce, 2015 yılında dünyanın başına gelebilecek en büyük felaketin bir pandemi olduğunu söyleyen Bill Gates'ten bir pandemi uyarısı daha geldi.

BİLL GATES UYARDI: YENİ BİR PANDEMİYE HAZIR DEĞİLİZ

Dünyayı daha önce de bir pandemiye karşı uyaran Bill Gates, 2019 yılından beri tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine rağmen salgın hazırlıklarının olası bir pandemi karşısına yeterli olmayacağına dikkat çekti.

ÇÖZÜM 100 GÜNDE AŞI ÜRETME

Wall Street Journal gazetesindeki habere göre Bill Gates, salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediği oranda olmadığını ve bu durumun onu endişelendirdiğini söyledi. Dünyanın bir sonraki pandemiye hazır olabilmesi için 100 günde aşı üretebilecek kapasiteye sahip fabrikalara, 100 günde ise o aşıları milyarlarca insana ulaştıracak bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

SAĞLIK SİSTEMLERİNE ÇAĞRI YAPTI

Bu fabrikaların ve bu sistemin kurulmasının mümkün olduğunu söyleyen Bill Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla yayınladığı raporda ülkelerin aşı üretme ve sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapması için çağrı yapmıştı.