BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bilsem bireysel değerlendirme sonuç tarihi
Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM öğrenci alım süreci devam ediyor. Sonuçların ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim gördükleri illerdeki BİLSEM kurumlarına kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Bilsem bireysel değerlendirme sonuç tarihi
BİLSEM sonuçları, MEB tarafından açıklanan takvime göre Temmuz ayında idrak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yürüttüğü 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) tanılama sürecinde sona gelindi. İşte BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM sonuçları 4 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Veliler ise 7-11 Temmuz tarihlerinde sonuçlara itiraz edebilecekler. İtiraz değerlendirmeleri de 14-25 Temmuz tarih aralığında olacak.
BİLSEM KAYIT TARİHLERİ
Değerlendirmeler ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 28 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırabilecekler.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME UYGULAMASINA İTİRAZ
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar, takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplandırılacaktır.
1-Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait belgelerin birer sureti uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu belgeleri; kapalı zarf içinde, gizlilik ve güvenliğini sağlayarak asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.
2- Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.
3- Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.