Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 1 Ağustos 2025 aktüel ürünler indirimi başladı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM 1 Ağustos 2025 aktüel ürünler indirimi başladı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimi başladı. 1 Ağustos Cuma BİM indirimlerinde çay makinesi 1.190 TL'den, türk kahve makinesi 990 TL'den, dik süpürge ve el süpürgesi 1.749 TL'den satışa çıkıyor. Bugünden itibaren mutfak araç gereçlerinde pek çok indirim yer alacak. İhtiyaçlara yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM 1 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerinin tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 08:32 Güncelleme: 01.08.2025 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel ürünleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketicilerine indirimli fırsatlar sunmaya devam ediyor. BİM 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayan BİM aktüel kataloğu, teknoloji tutkunlarından ev hanımlarına kadar herkese hitap ediyor. Peki BİM aktüel indirimlerinde neler var, hangi ürünler indirimli?

        2

        BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        65 inç 4K HDR Google TV (TCL 65V6C): 29.900 TL

        43 inç Full HD QLED Android TV (TCL 43S5K): 12.450 TL

        OMIX X6 Cep Telefonu (6GB/128GB): 5.750 TL

        RAZER Blackshark V2 X Kablolu Kulaklık: 2.190 TL

        TCL Portatif Klima 9.000 BTU: 13.990 TL

        Fakir Buharlı Ütü SPRING: 990 TL

        Arıus Mini Ütü (Yapışmaz Taban): 890 TL

        Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge BL6058: 3.750 TL

        3

        Fakir Islak-Kuru Şarjlı Dikey Süpürge CLEAN STICK: 4.990 TL

        Fakir El Süpürgesi STARKY ÖKO: 1.749 TL

        Fakir El Mikseri: 990 TL

        Heifer Saç Kurutma Makinesi: 749 TL

        Arya Mutfak Mikseri (1500 W): 3.990 TL

        4
        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
        70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Beştepe'de kamuda zam görüşmesi
        Beştepe'de kamuda zam görüşmesi