BİM 1 Ağustos 2025 aktüel ürünler indirimi başladı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketicilerine indirimli fırsatlar sunmaya devam ediyor. BİM 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayan BİM aktüel kataloğu, teknoloji tutkunlarından ev hanımlarına kadar herkese hitap ediyor. Peki BİM aktüel indirimlerinde neler var, hangi ürünler indirimli?