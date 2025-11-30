Tuşlu telefon ve ankastre set geliyor! İşte BİM 2-5 Aralık 2025 kataloğu
BİM'de bu hafta yeni aya özel fırsatlar alışverişseverler ile buluşuyor. BİM 2-5 Aralık kataloğunda; tuşlu telefon, ankastre set teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 2-5 Aralık ürünler kataloğu...
Giriş: 30.11.2025 - 19:48 Güncelleme: 01.12.2025 - 07:53
