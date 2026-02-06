Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 6 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM 6 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 6 Şubat 2026 Cuma kataloğunda kişisel bakım cihazlarından elektronik aksesuarlara, mutfak ürünlerinden ev tekstiline kadar birçok indirimli seçenek bulunuyor. İşte, BİM 6 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 11:56 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel ürünler indirim listesi belli oldu. Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL, Arzum İstasyon Ütü 3.450 TL’den satışta. Peki BİM 6 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var?

        2

        BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.900 TL

        Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 9.500 TL

        Arzum İstasyon Ütü: 3.450 TL

        3

        Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi: 1.590 TL

        KeySmart Personal Blender: 999 TL

        55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV: 16.900 TL

        43 İnç Full HD Google TV: 9.290 TL

        HAVIT Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık: 749 TL

        Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi: 1.750 TL

        Polosmart Yaka Mikrofonu: 649 TLAkıllı Saat: 299 TL

        4
        5
        6
        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!