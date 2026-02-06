BİM 6 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 6 Şubat 2026 Cuma kataloğunda kişisel bakım cihazlarından elektronik aksesuarlara, mutfak ürünlerinden ev tekstiline kadar birçok indirimli seçenek bulunuyor. İşte, BİM 6 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğunun tamamı
BİM aktüel ürünler indirim listesi belli oldu. Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL, Arzum İstasyon Ütü 3.450 TL’den satışta. Peki BİM 6 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.900 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 9.500 TL
Arzum İstasyon Ütü: 3.450 TL
Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi: 1.590 TL
KeySmart Personal Blender: 999 TL
55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV: 16.900 TL
43 İnç Full HD Google TV: 9.290 TL
HAVIT Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık: 749 TL
Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi: 1.750 TL
Polosmart Yaka Mikrofonu: 649 TLAkıllı Saat: 299 TL