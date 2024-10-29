BİM aktüel 1 Kasım kataloğu: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu cuma kasım ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 1 Kasım 2024 BİM aktüel kataloğu ile kasım ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu cuma; teknolojik aletler, spor aletleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 1 Kasım 2024 kataloğu ile fiyat listesi...
1 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
TCL 55 İnç 4K Ultra HD TV 17.975 TL
Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL
Key Smart Tost Makinesi 1.299 TL
Dijitsu 32 İnç HD Android TV 4.375 TL
Erkek Bakım Saç Sakal Düzeltme Makinesi 299 TL
Hareket Sensörlü Led Lamba 109 TL
TWS Kulaklık Küpe Model 349 TL
APP'li Gece Lambası 639 TL
Mutfak Tartısı 219 TL
Şarjlı Su Pompası 139 TL
2’li Tava Seti ~24+28 cm 399 TL
Karnıyarık Tencere ~32 cm 439 TL
Kulplu Balık Tepsisi 339 TL
Çelik Çaydanlık 799 TL
Düdüklü Tencere 749 TL
Kelepçeli Kek Kalıbı 169 TL
Çelik Termos ~480 ml 249 TL
Mottolu Cam Kupa ~250 cc 39,50 TL
7 Parça Seramik Çerezlik Seti 199 TL
Derin Kase ~200 cc 6'lı 109 TL
Derin Kase ~2010 cc 99 TL
Lal Çay Bardağı ~170 cc 6'lı 99 TL
Tava Koruma Aparatı 19,50 TL
Borosilikat Gravürlü Cezve ~350 cc 139 TL
Renkli Pipetli Kapaklı Bardak ~400 cc 139 TL
Renkli Pipetli Kapaklı Bardak ~400 cc 249 TL
Cam 6’lı Kahve Yanı Bardağı ~160 cc 79 TL
Saklama Kutusu ~7,5 L 55 TL
Saklama Kutusu ~1,5 L 27,50 TL
Kristal Çay Kutusu 99 TL
Kahvaltılık/Saklama Kabı 45 TL
Motivasyon Matarası ~2 L 229 TL
Mega Kutulu Hurç ~60x40x30 cm 109 TL
Baza Kutulu Hurç ~50x40x19 cm 99 TL
Raf Organizer ~30x30x30 cm 69 TL
Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici ~31x30x22 cm 99 TL
Vakumlu Hurç 109 TL
Mini Hurç ~45x40x30 cm 39,50 TL
Maxi Hurç ~45x70x40 cm 55 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek 299 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL
Hırka Erkek 299 TL
Eşofman Alt Erkek 199 TL
Pijama Alt Kadın 169 TL
Pijama Takımı Erkek 299 TL