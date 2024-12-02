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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL 3-6 ARALIK 2024 KATALOĞU || Bu hafta BİM’e hangi ürünler geliyor? Fastfryer, şarjlı süpürge, beyaz eşya... İşte yeni haftanın BİM indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel 3-6 Aralık 2024 kataloğu! Bu hafta BİM'e hangi ürünler geliyor?

        3-6 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında Salı ve Cuma günleri satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Aralık ayının ilk kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı alışveriş severler tarafından araştırılmaya başlandı. Zincir markette bu hafta; fastfryer, şarjlı süpürge, beyaz eşya modelleri, tam otomatik espresso makinesi, indüksiyonlu cam ocak, hava temizleyici, televizyon ve oyuncak çeşitleri indirimli fiyattan raflara dizilecek. İşte, Bu hafta BİM'e hangi ürünler geliyor? İşte, 3-6 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 15:25 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:25
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        BİM aktüel kataloğu 3-6 Aralık 2024 alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. Salı ve Cuma günleri aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Yeni haftanın kataloğu geniş ürün yelpazesiyle dikkati çekti. Cam ankastre, televizyon, kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge & paspas, sütlü Türk kahvesi makinesi, çubuk blender, tost makinesi, dijital fastfryer raflarda alıcılarını bekliyor olacak. Peki, bu hafta BİM’e gelecek ürünler neler? İşte, 3-6 Aralık 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

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        3 ARALIK SALI BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU

        Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL

        Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 259 TL

        Bahçıvan Yarım Yağlı Süzme Peynir 1000 g 119 TL

        Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 199 TL

        Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 kg 79,50 TL

        Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL

        İçim Tereyağı 750 g 249 TL

        Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 189 TL

        Aydoğdu Donuk Pekin Ördeği 119 TL

        Namet Dana Kangal Sucuk 500 g 185 TL

        Namet Soslu Dana Döner 300 g 109 TL

        Keskinoğlu Donuk Piliç Çıtır Filetom 700 g 79,50 TL

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        3 ARALIK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Fiskobirlik Fındık Kreması 1500 g 139 TL

        Ülker Finger Bisküvi 750 g 64,50 TL

        Ülker Dore Krema Dolgulu Sütlü Çikolatalı Bisküvi 3x86 g 39 TL

        Karina Sütlü Almanya Çikolatası 100 g 39,50 TL

        Tadelle Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata 3x30 g 58 TL

        Wafermaster Crepe Fındık Krema Dolgulu Gofret 216 g 49,50 TL

        Eti Sultani Üzümlü Kepekli Bisküvi 369 g 38,50 TL

        Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 40 Adet 199 TL

        Queen Bambu Kağıt Havlu 16'lı 3 katlı 129 TL

        Bulut Çamaşır Yumuşatıcı 5 L 95 TL

        Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg 329 TL

        Hijyenik Ped Normal 36'lı 89 TL

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        4 ARALIK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

        Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 9.975 TL

        Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.775 TL

        Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL

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        4 ARALIK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL

        8 kg Çamaşır Makinesi 9.750 TL

        Buzdolabı 11.275 TL

        Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL

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        6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Siyah Cam Ankastre 7.999 TL

        TCL 43 İnç Full HD Android Smart LED TV 11.995 TL

        TCL 32 İnç Full HD Android Smart LED TV 7.995 TL

        Fakir Kendi kendini temizleyen, şarjlı Süpürge&Paspas 6.990 TL

        Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

        Çubuk Blender 699 TL

        Tost Makinesi KEY 740 1.490 TL

        5.5 L Dijital FastFryer 1.590 TL

        Range Düzleştirici 299 TL

        Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL

        Dijital Baskül 279 TL

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        6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Kek Kalıbı 129 TL

        Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

        Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL

        Pankek Tavası 299 TL

        Tava 299 TL

        Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL

        Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL

        3’lü Altın Rimli Kase 75 TL

        Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 269 TL

        Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 129 TL

        4'lü Yuvarlak Çerezlik 139 TL

        Porselen 12 Parça Kahve Fincan Seti 599 TL

        Desenli Kapaklı Saklama Kabı 239 TL

        3'lü Desenli Baharat Seti 239 TL

        Esnek Taşıma Çantası 99 TL

        Çift Renkli Kupa 39 TL

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        6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        6'lı Cam Kupa 129 TL

        6'lı Cam Espresso Bardağı 59 TL

        3'lü Cam Ayaklı Kahve Yanı Bardak 89 TL

        Kapaklı Balık Tavası 389 TL

        Sütlük 159 TL

        Emaye Bakraç 299 TL

        Ahşap Kulplu Metal Tepsi 119 TL

        Bambu Kesme Tahtası Seti 2'li 179 TL

        Emaye Kase 109 TL

        Emaye Kupa 500 ml 109 TL

        Çok Amaçlı Organizer Sepet 69 TL

        Hobby Life Katlanabilir Çamaşır Selesi 25 L 175 TL

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        6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Çift Kişilik Battaniye 259 TL

        Tek Kişilik Battaniye 229 TL

        Eşofman Altı Erkek 179 TL

        Kiğılı Gömlek Erkek 399 TL

        Yüz Havlusu 69 TL

        El Havlusu 32,50 TL

        2’li Mutfak Bezi 59,50 TL

        Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL

        Bebek Flanel Nevresim Seti 279 TL

        Bebek Flanel Çarşaf 159 TL

        Bebek Body 59,50 TL

        Ev Botu Kadın 149 TL

        Ev Botu Çocuk 189 TL

        Vakumlu Hurç 3'lü set 129 TL

        4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL

        4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 89 TL

        Çantalı Vakumlu Hurç L 89 TL

        Çanta Kadın 299 TL

        Cüzdan Erkek 89 TL

        Kemer Erkek 89 TL

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        6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        İplik Dikişli Defter 19,50 TL

        Eğlenceli Kalem Kutu 159 TL

        Simli Kelebek Kalem Kutu 179 TL

        Yapışkan Notluklu Defter 89 TL

        Günlük Ajanda ~14x20 79 TL

        Fosforlu Kalem 37,50 TL

        Süresiz Planlayıcı Ajanda 129 TL

        Neon Sunum Dosyası 29 TL

        Fotokopi Kağıdı ~80 gr 99 TL

        Figürlü Fosforlu Kalem 49 TL

        Koli Bandı ~45x40 19 TL

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        6 ARALIK CIMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Robogo Robot 279 TL

        Led Işıklı Top ~23 cm 119 TL

        Animasyon Balon Seti 39 TL

        Kelebek Dişlik Çıngırak 75 TL

        Galaxy Çıngırak 75 TL

        Nazlı Bebek ~34 cm 229 TL

        Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL

        Oyuncak Tablet 299 TL

        Sevimli Oyuncak Gitarlı Figürler 49 TL

        Oyuncak Bebek ~29 cm 179 TL

        Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar 39,50 TL

        Oyuncak Diş Doktoru Seti 69 TL

        Sürpriz Bileklik Kutusu 189 TL

        Oyuncak Pikap Oto Çekici 169 TL

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