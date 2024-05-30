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        Haberler Bilgi Ekonomi BİM aktüel ürünler 31 Mayıs 2024 Cuma kataloğu: Bu hafta BİM indirimli ürünler listesinde neler var?

        BİM 31 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM'de neler var?

        Yeni BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu. Marketin internet sitesinde paylaşılan BİM 31 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta Cuma 31 Mayıs 2024 BİM kataloğunda; 499 TL'ye wag maşa, 39.999 TL'ye elektrikli bisiklet, 649 TL'ye karnıyarık tenceresi, 9.999 TL'ye şarjlı süpürge gibi onlarca ürün cuma günü satışa sunulacak. İşte, 31 Mayıs 2024 BİM indirimli ürünler fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:52
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        1

        BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Alışverişseverlerin takip ettiği indirimli ürünler listesinde teknolojik ürünler, küçük ev aletlerti, çocuk oyuncakları, mutfak araç gereçleri gibi birçok ürün yer alıyor. İşte, 31 Mayıs 2024 Cuma BİM aktüel kataloğu ürünleri fiyat listesi...

        BİM AKTÜEL 31 MAYIS 2024 KATALOĞU

        Lady Shaver Tüm Vücut - 359 TL

        Polosmart Wag Maşası - 499 TL

        Makyaj Fırça Seti - 159 TL

        Kaş Düzeltme Cihazı - 139 TL

        Polosmart Tıraş Makinesi - 299 TL

        Polosmart Nostaljik FM Radyo - 599 TL

        Nautica TWS Kulaklık - 499 TL

        2

        APE Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike - 39.999 TL

        RKS BN5 Pro E-Bike - 19.999 TL

        APE Ryder Buffalo E-Bike - 29.999 TL

        3

        Hisar Optima Karnıyarık Tencere - 649 TL

        Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri - 99 TL

        Hisar Optima Çelik Çaydanlık - 749 TL

        Güral Porselen Altın File Rölyefli Yemek Takımı - 2.499 TL

        LAV 3'lü Altın Rimli Keops Kahve Yanı Su Bardağı - 85 TL

        Chef's Pro Wok Tava - 239 TL

        Mehtap Karnıyarık Tencere - 429 TL

        4

        Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set - 6.999 TL

        Range Spot Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi - 3.499 TL

        Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge - 9.999 TL

        Fakir Tost Makinesi 6 Dilim - 1.599 TL

        Casilda Home Kelebek Kurutmalık - 379 TL

        Ütü Masası - 499 TL

        Relax Musluklu Çelik Termos - 1.199 TL

        5

        Paşabahçe Elysia Sürahi - 99 TL

        Paşabahçe Kapaklı Borcam Casseroles - 149 TL

        Paşabahçe 6'lı Elysia Çay Bardağı - 179 TL

        Glass in Love Cam Kurabiyelik - 99 TL

        Glass in Love 6'lı Cam Çerezlik - 139 TL

        Glass in Love Akasya Kapaklı Cam Baharatlık - 35 TL

        Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı - 349 TL

        Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Gereçleri - 45 TL

        6

        Molmo Offroad Dev Oyuncak Araba - 399 TL

        Barbie Pipetli Bardak Süsleme Seti - 279 TL

        Piccolo Mondi Robota Dönüşen Sevimli Arabalar - 99 TL

        Lelia Aksesuarlı Denizkuzu Bebek - 59 TL

        MGS Blok Oyuncak - 179 TL

        Eğlenceli Bilmeceler - 89 TL

        Articolo Kum Saati - 179 TL

        Articolo Simli Kalem Kutu - 69 TL

        Hikaye Kitabı Çeşitleri - 22,50 TL

        7

        Molinella Çift Kişilik Nevrsim Takımı - 699 TL

        Casilda Home Kapitoneli Yastık - 145 TL

        Casilda Home Kapitoneli Çift Kişilik Yastık Alezi - 215 TL

        Naturakove Sepet Saplı Büyük Boy - 159 TL

        Fon Perde - 139 TL

        Saten Şortlu Takım - 155 TL

        Casilda Home 2'li Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti - 295 TL

        Molinella Koltuk Örtüsü - 149 TL

        Gold Terlik - 59 TL

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