BİM aktüel ürünler kataloğu: 11-14 Mart BİM aktüel ürünler indirimlerinde bu hafta neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayınlandı. 11-14 Mart BİM kataloğunda bu hafta çapa makinesi, polisaj makinesi, suntan kesme makinesi, akülü vidalama seti, matkap yer aldı. Öte yandan Şölen Milango Dubai Çikolatası 122 g 89 TL, Ülker Stars XL Cookie Kurabiye 21 TL, Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g 42.50 TL, Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 149 TL'den satışa çıkıyor. İşte BİM indirimli ürünler listesinin tamamı
BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve oyuncak çeşitleri geliyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 11-14 Mart aktüel ürünler kataloğu
11 MART SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL
Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g 99,50 TL
Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL
Sek Yaban Mersinli Quark 140 g 27,50 TL
İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 32,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL
Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 39,50 TL
Puding Danette İkilim 4x70 g 40 TL
14 MART CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kaan Çapa Makinesi 19.990 TL
Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL
Polisaj Makinesi 3.190 TL
Sunta Kesme Makinesi 1.990 TL
Akülü Vidalama Seti 1.150 TL
Darbeli Matkap 999 TL
Kırıcı Delici Matkap 1.999 TL
Çok Amaçlı Zımpara 1.390 TL
Avuç Taşlama Makinesi 999 TL