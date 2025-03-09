Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mustafa Denizli: Galatasaray'da sinerji üretimi düşük - Galatasaray Haberleri

        Mustafa Denizli: Galatasaray'da sinerji üretimi düşük

        Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta ikinci yarıda geri döndü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli mücadele sonrasında HT Spor ekranlarındaki Köşe Vuruşu programında karşılaşmayı değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 23:26 Güncelleme: 09.03.2025 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galatasaray'da sinerji üretimi düşük"
        ABONE OL

        Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

        Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli, HT Spor ekranlarındaki Köşe Vuruşu programında karşılaşmayı değerlendirdi.

        İşte Denizli'nin yorumları:

        "Ligde düşme mücadelesi veren bir ekiple, şampiyonluğun favorisi lider konumdaki takımı karşı karşıya geliyor ve futboldan hiçbir keyif almıyorsunuz. Kazanıp kazanmaması önemli değil, netice bir yerde önemli tabii..."

        "GALATASARAY'DA SİNERJİ ÜRETİMİ DÜŞÜK"

        "Galatasaray son birkaç haftadır taraftarı mutlu eden oyundan uzak. Sinerji üretimi düşük. Neticede böyle maçlarda, Anadolu takımları; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlara oyunun başlarında gol bulursa oyunun sonunu getirmeleri çok zor. O psikolojiyi hissetmeye, yaşamaya başlıyorlar. Dolayısıyla Galatasaray'ın hem kendi içinde yaşadığı durumdan dolayı hem de rakibinin golden sonraki düşüncesi açısında maçı kazanma şansı ki birkaç pozisyon da geldi. Alanya Yusuf'la pozisyonları değerlendiremedi. Kalite farkı ortaya çıkıyor bunu belki oyuna ağırlığını koyarak hissetmiyorsun ama gelen pozisyonları değerlendirerek hissedebiliyorsun."

        "FİKSTÜR GALATASARAY'IN ALEYHİNE GÖZÜKÜYOR"

        "Psikolojik tarafı şu. Burada bu kadar değişikliğe lüzum varsa peki bu takım rakibine ilk yarı sonunda 8 puan farkı nasıl yaptı? Eğer bu takımın yüzde 40'ı yüzde 50'si değişecekse eğer bu değişikliği yapıyorsan şu anda 8 puanlık farkın 12-13 puan olması lazım ama tam tersi aradaki puan farkı yarıya düştü. Yani bu Fenerbahçe'nin kazanmasından kaynaklanan bir kapanma değil. Bu kapanma, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Galatasaray'ın kazanamamasından ortaya çıktı. Fikstür mutlak surette hala Galatasaray'ın aleyhine gözüküyor. Yaklaşık 10 civarı maçtan kolay sanılabilecek maç Alanyaspor maçıydı ama sanıldığı kadar kolay geçmediğini gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
        Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?