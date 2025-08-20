Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Ağustos 2025: BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM indirimli ürünler listesi

        BİM 26 Ağustos aktüel kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM 26 Ağustos aktüel kataloğu paylaşıldı. BİM'de bu hafta yeni katalog alışverişseverler ile buluştu. BİM'de 26 Ağustos'ta; giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 26 Ağustos Salı aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 20:17 Güncelleme: 20.08.2025 - 20:17
        "BİM'de bu hafta salı neler var?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 26 Ağustos aktüel kataloğu paylaşıldı. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ağustos ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte BİM 26 Ağustos Salı aktüel kataloğu ile mayıs ayı indirimli ürünler listesi...

