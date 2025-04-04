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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan 2025 Cuma: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan 2025 Cuma: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bugünden itibaren elektrikli bisiklet, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri, temizlik ve gıda ürünleri indirimli ürünler arasında yer alacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 10:59 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:59
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        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 4 Nisan Cuma BİM kataloğunda Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 39.900 TL, Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 21.950 TL, Kuba Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.950 TL’den satışa çıktı. İşte BİM indirimli ürünler listesi

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