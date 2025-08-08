BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Ağustos 2025: İndirim başladı! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi
Cuma gününe özel BİM aktüel ürünler kataloğu duyuruldu. 8 Ağustos Cuma gününden itibaren BİM indirimlerinde buz kırma makinesi, aksiyon kamerası, hamur yoğurma makinesi dikkat çekiyor. Marketin aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM indirimleri alışveriş severler tarafından takip ediliyor. Peki BİM 8 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli ürünlerin tamamı
BİM 8 Ağustos kataloğu müşterilerin beğesine sunuldu. Bu Cuma BİM’de her zaman olduğu gibi pek çok elektronik eşya, mutfak malzemeleri ve her evin herkesin ihtiyacı olabilecek ürünlerin yanı sıra teknoloji ürünlerinde pek çok farklı ürün indirimli fiyatlarla satılacak. İşte 8 Ağustos 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu (İndirimli ürünler listesi)
BİM 8 AĞUSTOS AKTÜEL 2025 KATALOĞU
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.990 TL
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 13.490 TL
Buz Makinesi 3.490 TL
Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL
Sürgülü Aspiratör 1.349 TL
Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL
Simplicty Krep Tava 649 TL
Simplicty Wok Tava 799 TL
Simplicty Tava 699 TL
Santoku Bıçağı 329 TL
Manuel Rondo 649 TL