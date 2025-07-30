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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğunda dikey süpürge indirimi! 1 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğunda dikey süpürge indirimi! 1 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 1 Ağustos 2025 BİM aktüelde televizyon, dik süpürge, türk kahvesi makinesi, saç kurutma makinesi indirimde olacak. Mutfak ihtiyaçları olan vatandaşlar için servis tabağı, makarna makinesi, baharatlık, güveç tencere, kahve fincan seti yer aldı. İşte BİM 1 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 15:15 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:15
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        BİM aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirime giren ürünleri belli oluyor. Her hafta paylaşılan BİM aktüel afişlerinde evinizin ihtiyaçlarından hobi ürünlerine kadar birçok ürün çeşidi yerini alıyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve oyuncak çeşitleri geliyor. Peki, 1 Ağustos Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 1 Ağustos Cuma gününün BİM aktüel ürünler afişi ile ilgili detaylar...

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