BİM aktüel ürünler kataloğu! 9 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var? İndirimli tam liste
BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftaya özel indirimler BİM mağazalarında Aşure Günü'ne özel indirimler bulunuyor. İşte 9 Temmuz BİM aktüel kataloğu indirimli listesi
BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayınlandı. Bim 9 Temmuz 2024 kataloğu üç farklı sayfada bulunuyor. Aşurelik malzemelerde katalogdaki yerini aldı. Peki 9 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler indirim listesi
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9 TEMMUZ SALI
Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL
Sek Süzme Yoğurt 400 gr 39,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 249 TL
Özgüllü Tereyağı 1 Kg 289 TL
İçim Labne 3×180 gr 99 TL
İçim Yarım Yağlı Üçgen Peynir 300 gr 69,50 TL
Kerem Biberli Taze Peynir 200 gr 27,50 TL
Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 Litre 42,50 TL
İçimAyran 200 ml 5,50 TL
İçim Aronya ve Karadutlu Kefir 250 ml 18,50 TL
Lezzet-i Efsane Basmati Pirinç 2,5 Kg 132,50 TL
Tada Mısır Konservesi 400 gr 26,50 TL
Naturalove Deniz Kabuklu Mum 99,75 TL
Naturalove İstiridye Kabuğu Masa Lambası 399 TL
Naturalove Plaj Hasırı 119 TL
Naturalove Led Işı k Zinciri 99 TL
Naturalove Kırlent Kılıfı 195 TL