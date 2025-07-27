Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM'e bu hafta dikey süpürge geliyor! BİM aktüel kataloğu 1 Ağustos 2025: BİM'de bu cuma neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM'de cuma fırsatları! İşte 1 Ağustos BİM aktüel kataloğu

        BİM ağustos ayının ilk kataloğunu internet sitesi üzerinden paylaştı. BİM'de 1 Ağustos 2025 tarihli fırsat ürünlerini sizler için haberimizde derledik. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ağustos ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 1 Ağustos aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 21:21 Güncelleme: 27.07.2025 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM'de cuma fırsatları alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu cuma; dikey süpürge, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 1 Ağustos Cuma ürünler kataloğu...

        2
        3
        4
        5
        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan