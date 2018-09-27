Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir işyerine yönelik düzenlenen el bombalı saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Bulut Kutlu'nun haberine göre; saat 22.00 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Saldırı anının saniye saniye yansıdığı güvenlik kameralarında hafif ticari bir araç Cumhuriyet Mahallesi 1523. Sokakta bulunan apartmanın önüne el bombasının pimini çektikten sonra uzaklaştığı görülüyor.

Büyük bir gürültü ile patlayan el bombasından çıkan şarapnel parçaları bina önünde bulunan ve Orhan Özdaş’a ait olduğu belirtilen otomobilde maddi hasar meydana gelmesine neden olurken, olayın faili olduğu belirlenen 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin Batman Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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