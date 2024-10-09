Scooter kiralama şirketi Binbin için bugün gong çaldı! 17 milyon lot dağıtan firma kişi başı 61 lot verdi. 'BINBN' kodu ile borsada işlem görmeye başlayan şirket, elde edeceği fonu; borç ödemesi, mal ve hizmet alımı, yatırım fırsatları gibi kalemlerde kullanacak. İşte, Binbin halka arz detayları...