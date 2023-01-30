Bingöl'de 15 bin 700 öğrenciye ücretsiz yemek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Bingöl'de 15 bin 700 öğrenciye ücretsiz yemek
ABONE OL

Bingöl'de bu yıl 15 bin 700 öğrenciye ücretsiz yemek

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, kentte bu yıl 15 bin 700 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verileceğini belirtti. Köy Yaşam Merkezi Projesi ile kentte atıl durumdaki 26 köy okulunu yenilediklerini belirten Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan kayıt dışı öğrencileri, erken uyarı sistemi ile tespit ederek eğitime kazandırmak için çalıştıklarını söyledi

Bingöl'de 15 bin 700 öğrenciye ücretsiz yemek
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bingöl'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, kentteki 205 okulun bakım ve onarımını yaparak öğretmen ve öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.

Merkezde Sütana Kızılay Anaokulunu ve Genç ilçesinde Saadet Özge Anaokulunu açtıklarını belirten Yücel, Kiğı ilçesinde ise öğretmenlerin barınma sorununu çözmek için tam donanımlı öğretmenevini faaliyete aldıklarını belirtti.

15 BİN 700 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ YEMEK

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan fırın atölyesinde, çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretimine başladıklarını anlatan Yücel, "Geçen yıl toplam 10 bin 51 öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti verdik. Yemek verilen okul öncesi öğrencilerimizin sayısını 465'ten 5 bin 683'e çıkararak anaokulları, anasınıfları ve bünyesinde anasınıfı bulunan tüm okullara yemek hizmeti vermeyi hedefliyoruz. 2023'te toplam 15 bin 700'e yakın öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verilecektir." diye konuştu.

26 KÖY OKULU YENİLENDİ

Köy Yaşam Merkezi Projesi ile kentte atıl durumdaki 26 köy okulunu yenilediklerini bildiren Yücel, şöyle devam etti:

"İlimizde mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 163'ten 2 bin 932'ye çıkardık. Döner sermaye işletmesi bulunan 3 mesleki ve teknik anadolu lisemiz ile mesleki eğitim merkezlerimizin gelirini 2022 sonu itibarıyla 9.4 milyon liraya yükselttik. İlçelerimiz ve merkez ilçe de bulunan 8 Halk Eğitimi Merkezinde 3 bin 736 kurs açılmış, bu kurslara 56 bin 764 kursiyer katılım sağlamıştır. 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' sloganıyla başlattığımız çalışmalar kapsamında 128 yeni kütüphane yapılmış, Sıfır Atık Projesi kapsamında da 3 yeni kütüphane kurulmuştur. Bu kütüphanelerdeki toplam kitap sayımız 385 bin 512'dir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 81 ilde başlatılan 'Aile Okul' projesi ile ilimizde kısa sürede 3 bin 84 velimiz eğitimden yararlandı. Açılan kurslarda ailelere 8 ana başlıkta eğitimler verildi."

EĞİTİME YENİDEN KAZANDIRMA PROJESİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan kayıt dışı öğrencileri, erken uyarı sistemi ile tespit ederek eğitime kazandırmak için çalıştıklarını aktaran Yücel, "Merkezdeki ve köydeki muhtarlarımızla toplantı yapıldı. Eğitime Yeniden Kazandırma Projesi kapsamında, öğretmenlerden oluşturulan komisyonlar kent genelinde 36 öğrencinin uzun süredir devamsızlık yaptığını tespit etti. Öğrencileri evlerinde ziyaret eden öğretmenlerin ikna çalışması sonucu 20 öğrenci yeniden eğitime kazandırıldı." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Odunla kızının başına vuran anneye para cezası!
GÜNDEM Odunla kızının başına vuran anneye para cezası!
İstanbul'da bir haftadır aranan gencin cesedi kuyuda bulundu - Güncel Haberler
GÜNDEM Kayıp gencin cesedi su kuyusunda bulundu!
Son dakika haberleri: "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda iddianame kabul edildi! İşte istenen ceza!
GÜNDEM "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda iddianame kabul ...
Nevşehir'de 5 köye "şap" karantinası nedeniyle hayvan giriş-çıkışı yasaklandı -Güncel haberler
GÜNDEM Nevşehir'de 5 köye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı
Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili davada istenen cezalar belli oldu - Güncel haberler
GÜNDEM Boğaziçi davasında istenen cezalar belli oldu
21 yaşındaki sevgilisini öldürdüğü iddia edilen zanlının ifadesi ortaya çıktı - Haberler
GÜNDEM Ayşenur'un cinayet şüphelisinden "Pes" dedirten ...
‘Dev’lerde işten çıkartmalar artıyor
GÜNDEM ‘Dev’lerde işten çıkartmalar artıyor
Sivas'ta tarihi konak matematik ve sanatevi oldu
GÜNDEM Sivas'ta tarihi konak matematik ve sanatevi oldu
İstanbul'da Maltepe'de denizde bir kadına ait cansız beden bulundu! -Öne çıkan haberler
GÜNDEM Denizde yaşlı bir kadına ait cansız beden bulundu
Zehir tacirleri bu kez drone kullandı!
GÜNDEM Zehir tacirleri bu kez drone kullandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.