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Bingöl'de kayıp şehir iddiaları ortalığı karıştırdı

Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki Pergasur Şelalesi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Bölge halkı, şelalelin olduğu bölgedeki tarihi kalıntılar ve mağaraların kayıp şehir diye adlandırdıkları Pergasur'a ait olduğunu öne sürdü. Bingöl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ise uzman ekiplerce kayıp şehir olup olmadığının belirlenmesi için bölgede araştırma yapılması amacıyla çalışma başlatılması talebinde bulundu

02.10.2018 - 12:26 | Güncelleme: DHA

Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki Özlüce Barajı yakınlarında bulunan, doğal yollarla oluştuğu tahmin edilen Pergasur Şelalesi, güvenlik güçlerinin operasyonuyla teröristlerin bölgeden arındırılmasının ardından vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

DHA'nın haberine göre yöre halkı, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülen şelalenin altında kalan mağara ve tarihi kalıntıların ise kayıp şehir olarak isim verdikleri Pergasus'a ait olduğunu öne sürdü.

DEFİNECİLER DADANDI

Tarihi hakkında bilgi sahibi olunmayan kalıntılar, son dönemlerde defineciler tarafından talan edilmeye başlandı. Mağaralara girip, eski hamamları andıran kubbe şeklinde oyulmuş kalıntıların altına açılan tünellerle yapıların tahrip edildiği görüldü.

KAYIP ŞEHİR İDDİALARI ARAŞTIRILACAK

Bingöl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, bölgede yöre halkının Pergasus diye adlandırdığı kayıp şehrin olup olmadığını bilmediklerini belirterek, "Bölgede kayıp şehir olduğu söyleniyor, ancak olup olmadığı hakkında bir bilgi yok. Konuyla ilgili gerekli yerlere yazımızı yazdık. Uzman ekiplerce bölgede geniş araştırmalar yapılacak ve koruma altına alınması için gerekli işlemler başlayacak" diye konuştu.

'BU TABLO BİZİ ÜZÜYOR'

Alanın pek bilinmediğini, keşfedilip turizme kazandırılması gerektiğini belirten ziyaretçilerden Mustafa Artan ise, "Bu alan Pargasur Şelalesi olarak geçiyor. Tanınmadığı için pek fazla bir ilgi odağı değil. Yan tarafında ise tarihi kalıntılar var. Yöre halkı tarafından burada çok eski tarihlerde yaşamın olduğu söyleniyor. Mağara şeklindeki kalıntıların içi özenle oyulmuş ve güzel mimari ile yapılmış odalar var. Buradaki tarihi kalıntılar da vatandaşlar tarafından 'kayıp şehir' olarak adlandırılıyor. Ne yazık ki tarihi kalıntıları gören defineciler de boş durmamış, içerde büyük zarar var. Bu tabloyu görmek de bizi üzüyor. Çünkü tarihimiz yok oluyor. Tarihimize sahip çıkılmıyor. Buraya gelirken herhangi bir tabela, bu yerin varlığını gösteren herhangi bir işaret de yok. Yetkililerden bu alana ilgiyi arttırmak için gerekli özeni göstermelerini talep ediyoruz. Daha önce de güvenlik tehlikesi olduğu için kimse pek gelemiyordu, ancak şimdi öyle bir durum yok. Herkes gönül rahatlığıyla buraya gelebiliyor" şeklinde konuştu.

Yöre halkı da, doğal şelalesi ve güzel manzarasıyla keşfedilmeyi bekleyen bu alandaki tarihi kalıntıların üzerine bazı kişilerin isim yazmasının, definecilerin tüneller kazarak zarar vermesinin önüne geçilerek alanın turizme kazandırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

 

 

 

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