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Yozgat'ta gizli kalan yer altı şehrine girildi

Yozgat'ta, yerleşim alanı içerisinde bulunan bin 700 yıllık Özler Yer Altı Şehri, girişini kapatan evlerin kamulaştırılmasıyla gün yüzüne çıktı. Kapadokya'ya 65 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi yerleşim alanında kazı çalışmaları sürüyor

27.09.2018 - 15:40 | Güncelleme: DHA

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde bulunan ve M.S. 300'lü yıllarda erken Hristiyanlık döneminde yapıldığı tahmin edilen 10 odalı yer altı şehrinde yapılan kazı çalışmaları ile 8 odalık bölümle bağlantı tünelleri temizlendi.

DHA'nın haberine göre 2008 yılında tespit edilerek sit alanı ilan edilen bölgede, 2017 yılında, yer altı şehrinin giriş kısmını kapatan evlerin kamulaştırılmasından sonra Yozgat Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün girişimleriyle kazı çalışmalarına başlandı. MTA tarafından yapılan incelemenin ardından, yer altı şehrinin 217 metre uzunlukta ve 8 odalı bölümün sağlam durumda, içerisindeki havanın solunabilecek seviyede olduğu belirlendi.

 

 

KÖYLÜLER AHIR VE DEPO OLARAK KULLANMIŞ

Yer altı şehrinin, giriş kısmında geçmiş yıllarda inşa edilen evlerin sahipleri tarafından, tarihi yerleşim alanının, 2 odalık bölümün ağıl ve depo olarak kullanıldığı belirlendi. Kamulaştırma yapıldıktan sonra evlerin yıkılmasıyla yer altı şehri gün yüzüne çıktı. Temizlik çalışmalarının ardından, kaya içine oyulmuş 217 metre uzunluktaki 8 odalı bölümün az hasarla günümüze ulaştığı belirlendi.

KAPADOKYA BÖLGESİNE 65 KİLOMETRE

Özler Yer Altı Şehri'nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı yapılan çalışmalar hakkında Arkeolog Ömer Yılmaz'dan bilgi aldı. Vali Yurtnaç, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Yozgat'ın bir tarih kenti olduğunu belirterek, "Kapadokya bölgesine 65 kilometre mesafede bulunan, Özler Yer Altı Şehri'nde, bu sene itibariyle temizlik çalışmalarına başladık. Yaptığımız kazılarda buranın 300 metreye yakın bir yer olup, giriş ve çıkışı olduğunu ve 8 tane odanın da varlığını tespit ettik. Temizleme çalışmalarına başladık ve odaları meydana çıkardık" dedi.

Yozgat'ın turizm bölgeleri arasında yer aldığını ve Kapadokya-Hattuşaş güzergahında bulunduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, "Kapadokya´dan çıkıp Hattuşaş'a giden yol hattının, Özler köyü, sonra 2 bin yıllık tarihi Roma Hamamı ve Yozgat'ta bir akşam konaklama ve son olarak Hattuşaş´a ulaşan bir turizm yolu olmasını istiyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar alt yapı ve tanıtım çalışmalarıdır. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde Yozgat turizm konusunda daha gelişmiş bir şehir haline gelecektir. Burada arkeologlar çalışıyor. Dediklerine göre M.S. 300'lü yıllarda yapılmış bir yerleşim yeri burası. Zaten Kapadokya´da da benzer yerler var. Buraların Kapadokya'nın devamı olduğunu düşünüyorum. Zamanında insanlarımız burada yaşamışlar ama şimdi biz burayı tarihi bir varlık olarak turizme kazandıracağız" diye konuştu.

 

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