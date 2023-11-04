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        Bingöl, Mardin ve Batman´da AK Parti'li gençlerden 'Filistin Yürüyüşü'

        BİNGÖL,Mardin ve Batman´da bir araya gelen AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, 'Filistin Yürüyüşü' düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:10 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:15
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        Bingöl, Mardin ve Batman´da AK Parti'li gençlerden 'Filistin Yürüyüşü'
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        BİNGÖL,Mardin ve Batman´da bir araya gelen AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, 'Filistin Yürüyüşü' düzenledi.

        İsrail´in Filistin´e yönelik 7 Ekim´den bu yana sürdürdüğü saldırıları protesto etmek için Bingöl, Mardin ve Batman´da AK Parti Gençlik Kolları tarafından `Filistin Yürüyüşü´ düzenlendi. Bingöl´de öğle namazının ardından Genç Caddesi´ndeki Ulucami önünde toplanan grup, Türk Telekom Kavşağı'na doğru yürüyüş yaptı. İsrail aleyhine sloganlar atan grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Bingöl Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan, İsrail´in yasaklı fosfor bombalarıyla Filistin´e yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Filistin'de 1948'den beri süregelen kronik çatışma, 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in sebep olduğu çok sayıda sivil ölümüyle dünya vicdanını bir kez daha derinden yaralamıştır. Her santimetrekare toprağın ağır bombardımana tabi tutulduğu, yasaklı fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının bile hiçe sayıldığı, insan onurunun ayaklar altına alındığı bir coğrafyada İsrail, tarihteki adını bir kez daha lekelemiştir" dedi.

        MARDİN´DEKİ YÜRÜYÜŞE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DA KATILDI

        Mardin´de Vali Ozan Caddesi üzerinden başlayan ve 15 Temmuz Şehitler Parkı´nda sona eren `Filistin Yürüyüşü´ne AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Başkanı Vahap Alma ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. `Filistin´de zulme dur de´, `Çocuklardan ve adaletten tarafız´, `Filistin´in başkenti Kudüs´tür´ yazılı döviz ve pankartlar açıldı, İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Grup adına açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı, İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırılarını kınayarak, "Bugün Anadolu´nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze´de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye´nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak daha adil bir dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek `Say Stop´ diyerek haykırıyoruz" diye konuştu.

        BATMAN´DA İSRAİL PROTESTOSU

        Batman´da da Filistin bayrakları ile `Gazze'de soykırım var´, `Devlet değil terörist´ ve `Çocuklar ölürken susulmaz´ yazılı pankartlar taşıyan partililer, AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı. Slogan atarak İsrail'i kınayan grup adına açıklamada bulunan AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Alper Yasin Aslan, İsrail´in dünyanın gözü önünde savaş suçu işlediğini belirterek, "İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze´de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netanyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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