YÖK Başkanı Özvar: Hedefimiz, en az 1 üniversitemizi dünyanın en iyi 100´ü arasına sokmak YÜKSEKÖĞRETİMKurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "2023 yılı itibarıyla ülkemizden 3 üniversite, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmeyi başarmıştır. Hedefimiz, önümüzdeki en geç 10 yıl içerisinde en az 10 üniversitemizi en iyi üniversiteler arasına sokabilmektir. En az 1 üniversitemizi de dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak bizim en önemli misyonlarımızın başında gelmektedir" dedi.

YÜKSEKÖĞRETİMKurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "2023 yılı itibarıyla ülkemizden 3 üniversite, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmeyi başarmıştır. Hedefimiz, önümüzdeki en geç 10 yıl içerisinde en az 10 üniversitemizi en iyi üniversiteler arasına sokabilmektir. En az 1 üniversitemizi de dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak bizim en önemli misyonlarımızın başında gelmektedir" dedi.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi´nde, 2023-2024 akademik yılı açılış töreni düzenlendi. Törene YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve çevre illerden gelen üniversitelerin rektörleri katıldı. Törende konuşan YÖK Başkanı Özvar, Bingöl Üniversitesi´nin, desteklenen ilk pilot üniversitelerden biri olduğunu belirterek, "Bingöl Üniversitemiz, tarım ve havza bazlı kalkınma alanında Yükseköğretim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Stratejik Bütçe Başkanlığı tarafından 2017 yılından itibaren desteklenen ilk pilot üniversitelerimizden birisi olmuştur. Bu bağlamda paydaş görüşmenin bölge ve üniversitelerin ihtiyaçları ile her türlü imkan da dikkate alınarak yüksek öğretim kurulu ile strateji ve bütçe başkanlığının da yönlendirmeleriyle, arı ve arı ürünleri, ekonomik bitkilerin teşviki ve değerlendirilmesi ve havza bazlı öne çıkan diğer ürünler alt başlıkları başlıca konuları olarak belirlenmiştir. Her ne kadar arı ve arı ürünleri alanındaki çalışmalar ön planda olsa da önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar ve bölgenin talepleri doğrultusunda diğer alt başlıklarda da çalışmalar yürütüleceğini buradan sizlere haber vermek isterim" dedi.

`BU YIL 3 ÜNİVERSİTEMİZ, EN İYİ 500´DE´

Yıl içinde Türkiye´deki 3 üniversitenin, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında olduğunu belirten Özvar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gerek bizlere, gerek YÖK´e gerekse, bütün üniversitelere çok önemli bir misyon yüklemiştir. Bu misyon, üniversitelerimizin dünya üniversiteleri sıralamasında çok daha iyi noktalara getirilme misyonudur. Cumhurbaşkanımız bizden ilk önce bu yıl itibariyle 3 üniversitemizin dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmesi misyonunu birkaç yıl önce yüklemişti. Hamdolsun 2023 yılı itibarıyla ülkemizden 3 üniversite, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmeyi, hatta 350, 400 bandında yer almayı başarmıştır. Bunun dışında 600, 700 bandında da 10´a yakın üniversitemiz bulunmaktadır. Hedefimiz, önümüzdeki en geç 10 yıl içerisinde en az 10 üniversitemizi en iyi üniversiteler arasına sokabilmektir. En az 1 üniversitemizi de dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak bizim en önemli misyonlarımızın başında gelmektedir" diye konuştu.