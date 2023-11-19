Karlıova'da kar yağışı

BİNGÖL'ünKarlıovailçesi yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Karlıova'da 1 haftadır süren yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Hasanova ve Bahçe köyleri ile Kartal Dağı, beyaza büründü. Öte yandan AFAD, sağanak ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı uyardı.