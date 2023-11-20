Bingöl'ün 5 ilçesi ile Şırnak´ta eğitime bir gün ara verildi ŞIRNAKil geneli ile Bingöl'ün 5 ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

ŞIRNAKil geneli ile Bingöl'ün 5 ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Bingöl ve Şırnak valiliklerince yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü, eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Bingöl Valiliği´nden yapılan açıklamada, "Yoğun yağmur yağışının aralıksız devam etmesi ve ilerleyen saatlerde beklenen kar yağışı nedeniyle, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizde 20 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile olan kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Şırnak Valiliği´nden yapılan açıklamada da, "Meteorolojik verilere göre, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde eğitim öğretime 20 Kasım Pazartesi günü ara verilmesine, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.