Karlıova´da kardan kapanan 40 köy ve 6 mahalle yolu açıldı
BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy ve 6 mahalle yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy ve 6 mahalle yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kapanan 40 köy ve 6 mahallenin yolu, Karlıova Belediyesi, İlçe Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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