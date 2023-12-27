Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova´da kardan kapanan 40 köy ve 6 mahalle yolu açıldı

        BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy ve 6 mahalle yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:04 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova´da kardan kapanan 40 köy ve 6 mahalle yolu açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy ve 6 mahalle yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kapanan 40 köy ve 6 mahallenin yolu, Karlıova Belediyesi, İlçe Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023

        Benzer Haberler

        Bingöl'de kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı
        Bingöl'de kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı
        Bingöl'de 6 gün gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları yapılmayacak
        Bingöl'de 6 gün gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları yapılmayacak
        Bingöl'de öğrenciler ve veliler Gazze yararına kermes düzenledi
        Bingöl'de öğrenciler ve veliler Gazze yararına kermes düzenledi
        Genç Kaymakamı Güzel'den Aile Sağlığı merkezlerine ziyaret
        Genç Kaymakamı Güzel'den Aile Sağlığı merkezlerine ziyaret
        Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü
        Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü
        Vefat eden Solhanlı öğretmenin ismi özel eğitim sınıfında yaşatılacak
        Vefat eden Solhanlı öğretmenin ismi özel eğitim sınıfında yaşatılacak