Karlıova´da kardan kapanan 40 köy ve 6 mahalle yolu açıldı BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy ve 6 mahalle yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy ve 6 mahalle yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kapanan 40 köy ve 6 mahallenin yolu, Karlıova Belediyesi, İlçe Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.