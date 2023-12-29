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        Midibüs yoldan çıktı: 27 yaralı

        BİNGÖL'de, midibüsün yoldan çıktığı kazada 27 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:57 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:00
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        Midibüs yoldan çıktı: 27 yaralı
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        BİNGÖL'de, midibüsün yoldan çıktığı kazada 27 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Bingöl- Diyarbakır kara yolu, Abalı mevkisinde meydana geldi. Fuat K. idaresindeki 16 AAG 10 plakalı Öz Bingöl Turizm'e ait midibüs, kontrolden çıkıp yol kenarına savruldu. Midibüsteki 27 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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