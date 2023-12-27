Solhan İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni binasına taşındı

Solhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, inşaatı tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı.

Yeni Mahalle'de bulunan binada hizmet veren müdürlük, Yeşilova Mahallesi Trafik Bölge Müdürlüğü yanında yapımı tamamlanan yeni binaya taşındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, bugünden itibaren yeni binada hizmet vermeye başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.