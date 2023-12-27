Genç Kaymakamı Güzel, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti Bingöl'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Bingöl'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Kaymakam Güzel, derneği ziyaretinde şehit aileleri ve gazilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Dernek yöneticileri ile şehit ve gazi aileleriyle görüşen Güzel, onların taleplerini dinledi.