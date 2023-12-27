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        Genç Kaymakamı Güzel, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti

        Bingöl'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 20:22 Güncelleme: 27.12.2023 - 20:29
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        Genç Kaymakamı Güzel, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti
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        Bingöl'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

        Kaymakam Güzel, derneği ziyaretinde şehit aileleri ve gazilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Dernek yöneticileri ile şehit ve gazi aileleriyle görüşen Güzel, onların taleplerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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