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        Bingöl'de hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:15 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:15
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        Bingöl'de hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 23 Aralık'ta kent merkezinde yaşayan R.A'nın evindeki çelik kasadan 136 bin avro, 8 altın bilezik, 2 tam altın, 10 çeyrek altın ve 1000 lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliden S.A'yı yakaladı.

        Gözaltına alınan S.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        JASAT, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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