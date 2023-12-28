Bingöl'de hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
Bingöl'de evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bingöl'de evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 23 Aralık'ta kent merkezinde yaşayan R.A'nın evindeki çelik kasadan 136 bin avro, 8 altın bilezik, 2 tam altın, 10 çeyrek altın ve 1000 lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliden S.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan S.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
JASAT, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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