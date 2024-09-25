Yüzen adalara 17 bin ziyaretçi

BİNGÖL’ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'ndeki yüzen adaları, 9 ayda 17 bin kişi ziyaret etti. Adaları ilk kez görmeye geldiğini söyleyen Muhammet Filit Ok, “Burası gerçekten çok güzel bir yer. Herkesin buraya gelerek görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasındaki Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar, görenlerin ilgisini çekiyor. 3 tarafı dağ ve tepelerle çevrili düz zemin üzerindeki gölde, rüzgarın etkisiyle birbirinden bağımsız yüzen 3 ada bulunuyor. Yaz ve kış aylarında su seviyesinin sabit kalması, gölü yıl boyunca turistler için cazip hale getiriyor. 4 mevsim boyunca yoğun ilgi gören yüzen adalar, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Derinliği 50 metreyi bulan, yaklaşık 300 metrekare alana sahip göldeki adalar, 2005'te ‘tabiat anıtı’ ilan edilerek korumaya alındı. Kentin sembolleri arasındaki yüzen adaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü verilerine göre 9 ayda yaklaşık 17 bin kişi ziyaret etti.