Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Yüzen adalara 17 bin ziyaretçi

        BİNGÖL'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'ndeki yüzen adaları, 9 ayda 17 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:49 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzen adalara 17 bin ziyaretçi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL’ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'ndeki yüzen adaları, 9 ayda 17 bin kişi ziyaret etti. Adaları ilk kez görmeye geldiğini söyleyen Muhammet Filit Ok, “Burası gerçekten çok güzel bir yer. Herkesin buraya gelerek görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

        Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasındaki Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar, görenlerin ilgisini çekiyor. 3 tarafı dağ ve tepelerle çevrili düz zemin üzerindeki gölde, rüzgarın etkisiyle birbirinden bağımsız yüzen 3 ada bulunuyor. Yaz ve kış aylarında su seviyesinin sabit kalması, gölü yıl boyunca turistler için cazip hale getiriyor. 4 mevsim boyunca yoğun ilgi gören yüzen adalar, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Derinliği 50 metreyi bulan, yaklaşık 300 metrekare alana sahip göldeki adalar, 2005'te ‘tabiat anıtı’ ilan edilerek korumaya alındı. Kentin sembolleri arasındaki yüzen adaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü verilerine göre 9 ayda yaklaşık 17 bin kişi ziyaret etti.

        ‘HERKESİN GÖRMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM’

        Genç ilçesinden yüzen adaları görmek için ailesiyle gelen Muhammet Filit Ok, ilk kez geldiği doğal güzellikten çok etkilendiğini belirterek, “Burası gerçekten çok güzel bir yer. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

        Ailesiyle gelen Haşim Savaç ise “Bir Bingöllü olarak buraya ilk defa geliyorum. Burası gerçekten harika ve güzel bir yer. Yerli ve yabancı turistlerin burayı görmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Hamilelik pozu geldi
        Hamilelik pozu geldi
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Bingöl'de özel halk otobüsünde gaz kaçıran oksijen tüpü paniğe neden oldu
        Bingöl'de özel halk otobüsünde gaz kaçıran oksijen tüpü paniğe neden oldu
        Karlıova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Karlıova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutukland...
        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutukland...
        Bingöl'de 3 bin 78 kök kenevir ve 21 kilo 675 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 3 bin 78 kök kenevir ve 21 kilo 675 gram esrar ele geçirildi
        Fatih Erbakan: Ahlaklı belediyecilik dönemi başlamıştır
        Fatih Erbakan: Ahlaklı belediyecilik dönemi başlamıştır
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu