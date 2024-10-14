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        Kamyonun refüje çıktığı kaza kamerada

        BİNGÖL'de sürücüsünün bir anlık dalgınlığı nedeniyle kontrolden çıkan kamyon refüje çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:47
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        Kamyonun refüje çıktığı kaza kamerada
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        BİNGÖL’de sürücüsünün bir anlık dalgınlığı nedeniyle kontrolden çıkan kamyon refüje çıktı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Bingöl Çevre Yolu Bertik Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 21 ADF 222 plakalı kamyon refüje çıktı. Demir korkulukları kırıp, yarısı diğer yolda kalan kamyonun sürücüsü kazada yara almazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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