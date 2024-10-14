Kamyonun refüje çıktığı kaza kamerada

Kaza, sabah saatlerinde Bingöl Çevre Yolu Bertik Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 21 ADF 222 plakalı kamyon refüje çıktı. Demir korkulukları kırıp, yarısı diğer yolda kalan kamyonun sürücüsü kazada yara almazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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