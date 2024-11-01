İhtara uymayan motosiklet sürücüsü, takiple yakalandı
BİNGÖL'de, polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, takiple yakalandı.
BİNGÖL'de, polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, takiple yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 32 bin 529 TL ceza kesilirken, o anlar KGYS kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 'Dur' ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü, polisin takibi sonucu yakalandı. Sürücüye 'Sürücü belgesiz araç kullanma’, ‘Tescilli aracı plakasız kullanma’, ‘Bölünmüş yollarda ters yönde sürme’, ‘Dur ihtarına uymama’ ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından toplamda 32 bin 529 TL ceza kesildi. Motosiklet de trafikten menedildi. Takip anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
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