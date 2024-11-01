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        İhtara uymayan motosiklet sürücüsü, takiple yakalandı

        BİNGÖL'de, polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, takiple yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 13:35 Güncelleme: 01.11.2024 - 13:40
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        İhtara uymayan motosiklet sürücüsü, takiple yakalandı
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        BİNGÖL'de, polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, takiple yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 32 bin 529 TL ceza kesilirken, o anlar KGYS kameralarına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 'Dur' ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü, polisin takibi sonucu yakalandı. Sürücüye 'Sürücü belgesiz araç kullanma’, ‘Tescilli aracı plakasız kullanma’, ‘Bölünmüş yollarda ters yönde sürme’, ‘Dur ihtarına uymama’ ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından toplamda 32 bin 529 TL ceza kesildi. Motosiklet de trafikten menedildi. Takip anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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