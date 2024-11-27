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        Bingöl'de 88 köy yolundan 34'ü ulaşıma açıldı

        BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 88 köy yolunun 34'ü ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:25
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        Bingöl'de 88 köy yolundan 34'ü ulaşıma açıldı
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        BİNGÖL’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 88 köy yolunun 34’ü ulaşıma açıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde yolu ulaşıma kapanan 88 köy yolundan 34’ü, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kapalı 54 köy yolundaysa 114 personel ve 54 araçla yol açma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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