Karlıova'da kar yağışı etkili oldu

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bingöl- Elazığ kara yolundaysa yağışla birlikte karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Karlıova’da etkili olan kar yağışıyla, ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığının 4 santimetreyi geçtiği ilçede bazı mahalle yollarında sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının kapanma ihtimaline karşı hazırda bekletilirken, bazı bölgelerde kar temizleme çalışması başlatıldı. Bingöl- Elazığ kara yolu Kuruca mevkisinde ise etkili olan kar yağışıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.