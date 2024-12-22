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        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:54 Güncelleme: 22.12.2024 - 12:00
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        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
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        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bingöl- Elazığ kara yolundaysa yağışla birlikte karayolları ekipleri çalışma başlattı.

        Karlıova’da etkili olan kar yağışıyla, ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığının 4 santimetreyi geçtiği ilçede bazı mahalle yollarında sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının kapanma ihtimaline karşı hazırda bekletilirken, bazı bölgelerde kar temizleme çalışması başlatıldı. Bingöl- Elazığ kara yolu Kuruca mevkisinde ise etkili olan kar yağışıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmurlu olacağı, yüksek kesimlerin aralıklı kar yağışlı geçeceği Tunceli ve Bingöl’de karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı olacağı, gece ve sabah saatlerindeyse buzlanma ve don olayıyla birlikte yüksek kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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