Kendi yetiştirdiği su kabakları ile doğada bulduğu odun parçalarından hayvan figürleri yapıyor

BİNGÖL'de el sanatları ustası Yılmaz Kaya (54) açtığı atölyesinde, kendi yetiştirdiği su kabaklarıyla doğada bulduğu kemikleşmiş odun parçalarını işleyip, çeşitli ürünlere dönüştürüyor. Kaya, çeşitli kuruluşlarda açtığı 'Ahşap atölyesi' kurslarıyla da öğrencilere ücretsiz el sanatları eğitimi veriyor.

El sanatları ustası 4 çocuk babası Yılmaz Kaya, küçük yaşlarda çırak olarak çalıştığı marangoz babasına ait atölyede tıraş fırçasıyla resim yapmaya başladı. İlkokul öğretmeninin de yönlendirmesiyle sanata olan ilgisi artan Kaya, çeşitli el ürünleri üretti. Eğitim hayatının ardından Düzağaç bölgesinde kendisine ait tek katlı evin bahçesinde atölye kuran Yılmaz Kaya, doğadan topladığı kemikleşmiş odun, taş ve yetiştirdiği su kabaklarına, işlediği desenlerle hayat vermeye başladı. Atık olan malzemeleri kullandığını belirten Kaya, "Sanatsal hayatım ilkokul çağlarında başladı. İmkansızlıklarla babamın atölyesindeki tıraş fırçasını resim fırçası haline getirdim. Evimize bir boya yapılmıştı. Ben de o arta kalan boyaları, babamın tıraş fırçasını resim fırçasına dönüştürdüğüm fırçayla bir tahta parçasına resim çizerek ve ilkokul öğretmenimin fark etmesiyle birlikte sanat hayatıma bu şekilde başladım. Resimden ahşaba geçişimse babamın Bingöl'ün ilk marangozlarından olmasıyla başladı. Daha çok atıl durumda olan ya da doğaya atılmış dere kenarlarında, kemikleşmiş odun parçalarını hayal gücümü kullanarak hayvan figürlerine dönüştürmeye çalıştım. Bulduğum kemikleşmiş odun parçalarının orijinal dokusuna fazla müdahale etmeden bunları şekillendirerek ahşap hayvan heykelleri yapmaya başladım. Yaptığım işler arasında en çok sevdiğimse israf olmaması adına geri dönüşümü mümkün olan şeyler, bir çamaşır makinesinin her parçasını kullanarak tavuk kümesi veya atık durumda olan malzemeleri yeniden kullanarak, ikinci bir hayat şansı vermek ve bu süreçten zevk almaktır" dedi.