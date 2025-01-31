Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli, tutuklandı

BİNGÖL’de, kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi 132 bin 900 TL dolandırdığı saptanan şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

Batman’da polise başvuran bir kişi, telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından 132 bin 900 lira dolandırıldığı şikayetinde bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Tekirdağ’da olduğunu belirledi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Bingöl’e getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.