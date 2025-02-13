Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

        BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:33 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
        ABONE OL

        BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, kent merkezi ve kırsal alanlarda kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışla birlikte kent merkezinde 24, ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 46, Karlıova'da 10, Kiğı'da 8, Yayladere’de 3, Yedisu'da 6 olmak üzere toplamda 1227 kilometre uzunluğundaki 99 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalara başladı.

        'KISA SÜREDE YOLLARI YENİDEN ULAŞIMA AÇACAĞIZ'

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, "İlimizde dün erken saatlerden itibaren kuvvetli kar yağışı etkisini gösterdi. Biz de Özel İdare olarak hemen reaksiyon göstererek köy yollarında çalışmalara başladık. Dün kapalı olan birçok köy yolumuzu açtık ama kar yağışı yeniden etkili oldu. Bu sabah saatleri itibarıyla 99 köy yolumuz ulaşıma kapalı. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Kısa sürede yolları yeniden ulaşıma açacağız. Kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda tedbirli olmasını rica ediyoruz. 54 aracımızla karla mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?

        Benzer Haberler

        Bingöl'de eğitime 1 gün 'kar' arası
        Bingöl'de eğitime 1 gün 'kar' arası
        Bingöl'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
        Bingöl'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
        Bingöl'ün Genç ilçesinde "huzur uygulaması" yapıldı
        Bingöl'ün Genç ilçesinde "huzur uygulaması" yapıldı
        DSİ, Bingöl'de 22 yılda 163 tesis inşa etti
        DSİ, Bingöl'de 22 yılda 163 tesis inşa etti
        Atlarına zinde kalmaları için kar üstünde antrenman yaptırıyorlar
        Atlarına zinde kalmaları için kar üstünde antrenman yaptırıyorlar
        Bingöl'de lise pansiyonlarında yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı
        Bingöl'de lise pansiyonlarında yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı